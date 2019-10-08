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В Одессе мужчины во время конфликта отобрали у туриста автомобиль

В Одессе мужчины во время конфликта отобрали у туриста автомобиль - Фото
Фото - пресс-служба Нацполиции в Одесской области
08.10.2019, 13:32

Угонщикам грозит от пяти до 10 лет тюрьмы

В Суворовском районе Одессы двое мужчин отобрали у 33-летнего туриста микроавтобус "Renault Trafic". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области. 

Мужчина рассказал правоохранителям, что он приехал из Винницкой области в Одессу с целью туризма. Он решил припарковаться на одной из улиц, чтобы отдохнуть после дороги.

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Когда он вышел из авто, то вступил в словесную перепалку с неизвестными, которые в итоге отобрали у него ключи от автомобиля и уехали на нем в неизвестном направлении.

Через некоторое время правоохранители обнаружили машину на одной из автостоянок Одессы. Угонщики также были установлены - ими оказались двое родственников 22-х и 39-ти лет. 

Им грозит от пяти до 10 лет тюрьмы.

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авто угон турист
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