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В Одессе на штрафплощадке сгорели 20 автомобилей: фото

В Одессе на штрафплощадке сгорели 20 автомобилей: фото - Фото
Фото: od.dsns.gov.ua
10.02.2020, 13:44

Погибших и пострадавших нет

В Одессе сегодня в 04:19 на штрафплощадке сгорели 20 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел на Тираспольском шоссе.

Фото: od.dsns.gov.ua

Спасатели ликвидировали пожар в 05:12. В результате еще три автомобиля повреждены, удалось спасти 150 машин. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Фото: od.dsns.gov.ua

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

  • 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар, в котором погибли 16 человек.

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