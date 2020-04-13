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В Одесской области избили полицейского: сделал замечание об отсутствии маски

В Одесской области избили полицейского: сделал замечание об отсутствии маски - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Нацполиции
13.04.2020, 14:35

В Одесской области избили подполковника полиции из-за замечания об отсутствии маски

В Одесской области избили подполковника Нацполиции за то, что тот сделал замечание об отсутствии маски. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции. 

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Полицейский остановился, чтобы сделать замечание группе людей, которые находились около магазина без медицинских масок. В это же время туда подъехал 23-летний мужчина, который вышел из авто и несколько раз якобы ударил полицейского в лицо.

Подполковника полиции госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением, а мужчину задержали. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. 

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Владислав Сердюк
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