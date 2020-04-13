В Одесской области избили полицейского: сделал замечание об отсутствии маски

Иллюстративное фото: пресс-служба Нацполиции

В Одесской области избили подполковника Нацполиции за то, что тот сделал замечание об отсутствии маски. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Полицейский остановился, чтобы сделать замечание группе людей, которые находились около магазина без медицинских масок. В это же время туда подъехал 23-летний мужчина, который вышел из авто и несколько раз якобы ударил полицейского в лицо.

Подполковника полиции госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением, а мужчину задержали. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Читайте также: Хомячки укажут путь к борьбе с COVID-19: в Азии провели воодушевляющие испытания