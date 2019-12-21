В садике Мариуполя возник скандал из-за подаренных детям розог

В детском садике в Мариуполе воспитательница "подарила" нескольким детям розги на День святого Николая. Об этом сообщает BBC News Україна.
В комментарии агентству мама одного из детей Татьяна Аничкина рассказала, что розги положили под подушку еще двумя детям, которые расстроились из-за этого.
"Бабушка, которая забирала сына домой, спросила воспитательницу, зачем она такое сделала. Ей ответили, что с воспитательной целью, потому что в группе есть непослушные дети", - заявила она.
И.о. заведующего детсадика Валентина Калиниченко рассказала BBC, что такой случай действительно был, но воспитательница, о которой идет речь, не хотела обидеть детей. Также она заявила, что подарки получили все дети, и те, кому положили розги, - тоже.
В садике признали, что такой метод не очень педагогичен, пообещав провести беседу с коллективом.
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