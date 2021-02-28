В Сумах две студентки отравились таблетками от простуды

В Сумах две 16-летние студентки отравились таблеткам от простуды, полиция открыла дело по статье о доведении до самоубийства. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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"Первокурсницы напились таблеток от простуды по месту проживания одной из них. После чего сами вызвали скорую помощь", – говорят в полиции, уточняя, что девушек госпитализировали, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители не связывают это происшествие, произошедшее 26 февраля, "с так называемыми "группами смерти" и аналогичными челенджами в соцсетях". Полиция расследует обстоятельства и причины инцидента.

16 февраля в Боярке Киевской области отравились две ученицы 7 класса лицея "Гармония". Обе приняли по 40 таблеток "Дротаверина". Одна из них умерла, другая — в больнице. В пресс-службе полиции Киевской области корреспонденту LIGA.net сказали, что девушки "насмотрелись видео в TikTok вроде "выпей 40 таблеток и посмотри, что будет".

сказали, что девушки "насмотрелись видео в TikTok вроде "выпей 40 таблеток и посмотри, что будет". 17 февраля в Умани Черкасской области две несовершеннолетние приняли по 10 таблеток "Дротаверина".

Владислав Сердюк

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