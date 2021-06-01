В Тернополе откроют центр массовой вакцинации от коронавируса
01.06.2021, 17:45
Вакцина CoronaVac от компании Sinovac (Фото: Rungroj Yongrit/EPA)
В Тернополе развернут временный центр вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской облгосадминистрации.
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Как отмечается, в центре будут проводить прививки жителям области, которые записались в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дія".
Центр вакцинации организуют на базе Центра досуга и молодежных инициатив им. Довженко по адресу: проспект Воссоединения, 45. Он будет работать в выходные, к его обсуживанию привлекут восемь мобильных бригад.
Прививки в центре будут делать вакциной CoronaVac.
- На выходных 29-30 мая открыли центры массовой вакцинации в Киеве в Международном выставочном центре, во Львове на стадионе Арена Львови в Одессе – на стадионе юридической академии.
- В центрах нельзя выбрать вакцину – только CoronaVac.
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