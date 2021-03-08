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В западных областях поднимется уровень воды в реках, возможны подтопления

08.03.2021, 11:56
В западных областях поднимется уровень воды в реках, возможны подтопления - Фото
Наводнение в Прикарпатье, июнь 2020-го (Фото – пресс-служба МВД)

В Ивано-Франковской, Волынской и Львовской областях ожидается подъем уровня воды. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Сегодня, 8 марта, в районе смт Букачивцы в Ивано-Франковской области вода в реке Свирж (приток Днестра) поднимется на 0,1-0,6 м, ожидается затопление поймы и возможное затопление отдельных хозяйственных объектов.

8-9 марта в реках бассейна Припяти в Волынской области уровень воды может подняться на 0,2-0,7 м, с затоплением поймы. Возможно затопление приусадебных участков и сельхозугодий в Ратневском, Старовыжевском, Любешевском и Маневицком районах.

8 марта вода в реке Западный Буг в Волынской области может подняться на 0,2-0,7 м и затопить пойму и сельхозугодия, в Западном Буге и его притоках, а также в реке Солокия во Львовской области около Червонограда – на 0,1-0,4 м, возможно затопление отдельных зданий.

Денис Юдин
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ГСЧС Волынская область припять львовская область Ивано-Франковская область подтопление Западный Буг
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