Вилкул открыл курсы украинского языка в Кривом Роге и заявил, что "это тоже оружие"

Руководитель Криворожской военной администрации Александр Вилкул заявил, что с 1 июля в каждом районе города открылись бесплатные языковые клубы "Общаемся на украинском", потому что "сейчас язык – тоже оружие" против российских захватчиков. Об этом он написал в Telegram.

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"Так исторически сложилось, что мы, криворожане, привыкли преимущественно разговаривать на русском языке, но сейчас язык – это тоже наше оружие. В Кривом Роге мы не будем "рубить с плеча". Мы делаем ласковый процесс перехода на украинский язык и создаем комфортные условия для этого", – написал он.

Занятия в городских библиотеках – каждую среду и субботу, в 11:00.



По его словам, для тех, кому удобнее заниматься онлайн, начались двухмесячные сетевые курсы "Говорим по-украински правильно". Занятия – дважды в неделю. После окончания курса будет новый набор.

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Вилкул сообщил, что занятия состоят из двух частей. Первая – теоретическая: какие слова целесообразно использовать в тех или иных случаях, как отойти от суржика, как написать заявление, автобиографию и т. д. Вторая – практическая. Будут приглашаться спикеры – известные артисты, писатели, общественные деятели.

По словам Вилкула, он продолжает записывать брифинги и писать сообщения на русском языке, несмотря на то что является госслужащим, потому что "в этом есть глубокий смысл".

"Потому что я говорю преимущественно с русскоговорящим югом и востоком. Но уже большинство совещаний я провожу на украинском. Процесс преобразований продолжается", – заверил он.

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Евгений Пилипенко

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