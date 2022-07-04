Вилкул открыл курсы украинского языка в Кривом Роге и заявил, что "это тоже оружие"
Руководитель Криворожской военной администрации Александр Вилкул заявил, что с 1 июля в каждом районе города открылись бесплатные языковые клубы "Общаемся на украинском", потому что "сейчас язык – тоже оружие" против российских захватчиков. Об этом он написал в Telegram.
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"Так исторически сложилось, что мы, криворожане, привыкли преимущественно разговаривать на русском языке, но сейчас язык – это тоже наше оружие. В Кривом Роге мы не будем "рубить с плеча". Мы делаем ласковый процесс перехода на украинский язык и создаем комфортные условия для этого", – написал он.
Занятия в городских библиотеках – каждую среду и субботу, в 11:00.
По его словам, для тех, кому удобнее заниматься онлайн, начались двухмесячные сетевые курсы "Говорим по-украински правильно". Занятия – дважды в неделю. После окончания курса будет новый набор.
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Вилкул сообщил, что занятия состоят из двух частей. Первая – теоретическая: какие слова целесообразно использовать в тех или иных случаях, как отойти от суржика, как написать заявление, автобиографию и т. д. Вторая – практическая. Будут приглашаться спикеры – известные артисты, писатели, общественные деятели.
По словам Вилкула, он продолжает записывать брифинги и писать сообщения на русском языке, несмотря на то что является госслужащим, потому что "в этом есть глубокий смысл".
"Потому что я говорю преимущественно с русскоговорящим югом и востоком. Но уже большинство совещаний я провожу на украинском. Процесс преобразований продолжается", – заверил он.
- В мае 2022 года Вилкул рассказал, как беглый экс-глава МВД Захарченко звонил ему из России с призывом сдать Кривой Рог.
- В сентябре 2019 года Вилкулу объявляли подозрение по статье "злоупотребление властью или служебным положением, которое привело к тяжким последствиям". Его освободили на поруки. Апелляционный суд отказался его арестовывать.
- Вилкул был народным депутатом V, VI и VIII созывов Рады.
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