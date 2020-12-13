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Во Львовской области мужчина поджог полицейский участок

13.12.2020, 09:46
Во Львовской области мужчина поджог полицейский участок - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба МВД

12 декабря в Новояворовске Львовской области 27-летний мужчина поджог участковый пункт полиции. Подозреваемого задержали. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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Пожар произошел около 20:00. Спасатели потушили огонь, в результате инцидента никто не пострадал, было повреждено окно и подоконник в участке.

Правоохранители установили, что мужчина разбил окно и кинул внутрь дымовую шашку. В течение получаса полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. 

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Владислав Сердюк
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полиция участок поджог львовская область

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