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ВСУ получили невредимый беспилотник-корректировщик РФ, появилось видео украинской "Акулы"

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 10:29
ВСУ получили невредимый беспилотник-корректировщик РФ, появилось видео украинской
Фото: 28 бригада

Бойцы "одесской" 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода приземлили практически невредимый внешне российский беспилотник "Орлан-10", который враг на этой войне активно и массово применяет для разведывания позиций Сил обороны и корректировки огня артиллерии. Фото выложено в Facebook бригады.

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"Это уже не первый беспилотник на их счету, и как говорят сами бойцы – ждут еще. Теперь противнику будет сложнее проводить разведку и корректировать огонь", – написано в сообщении.

Также добавлено, что защитники "используют дрон во благо Украины". Каким образом, не уточняется. "Самолетик" без станции управления – лишь часть комплекса.

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Также появилось видео испытаний возможностей нового украинского разведывательного беспилотника Shark, который, по заявлениям разработчика – компании Ukrspecsystems, может корректировать огонь артиллерии и ракетных комплексов.

Это беспилотный авиакомплекс, оснащенный камерой с 30-кратным оптическим и дополнительным цифровым приближением, создан уже в условиях полномасштабного вторжения России. Заявленная дальность полета – до 60 км, наблюдение объекта – на расстоянии до 5 км. Крейсерская скорость – 70-90 км/ч, максимальная – 150 км/ч. Взлетает с помощью катапульты, садится – с парашютом.

В ролике видно, как БПЛА сопровождает объект наблюдения без "дерганий" картинки и используя лазерный дальномер.

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Євген Пилипенко
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Орлан-10 война технологии дрон БПЛА беспилотник 28 бригада Shark
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