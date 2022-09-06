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Взрыв в Чернигове. Суд избрал меру пресечения для двух военных – два месяца под стражей

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06.09.2022, 18:36
Взрыв в Чернигове. Суд избрал меру пресечения для двух военных – два месяца под стражей - Фото
Фото: Суспильне Чернигов

Деснянский районный суд Чернигова избрал меру пресечения двум военнослужащим, причастным ко взрыву на выставке оружия в Чернигове, в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом внесения залога. Об этом сообщает Госбюро расследований. 

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Отмечается, что военному, который разрешил ребенку нажать спусковой крючок реактивной противотанковой гранаты, и его командиру назначен залог в сумме 416 000 гривень для каждого.

Ранее ГБР сообщило о подозрении этим военным в нарушении правил обращения с оружием, что причинило телесные повреждения нескольким лицам на выставке оружия в Чернигове. По ч.2 ст. 414 УК Украины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

  • 3 августа днем в Чернигове во время городского массового мероприятия произошел взрыв. По первоначальным данным медиков, всего из-за взрыва пострадали шестеро детей. Самые тяжелые ранения получил двухлетний ребенок, у него осколочное ранение лица и сложная травма кисти. 
  • 4 августа Зеленский сообщил, что в Чернигове были задержаны два человека, подозреваемые в причастности к взрыву.
  • 5 августа ГБР задержало двух подозреваемых военных, которые причастны к взрыву в Чернигове. 

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Наталія Фреїк
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