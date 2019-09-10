Взрыв в Дрогобыче. 30 людей до сих пор не признали потерпевшими

Около трех десятков людей, которых отселили из квартир после взрыва в жилом доме Дрогобыча Львовской области в ночь на 28 августа, до сих пор не признали потерпевшими. Об этом сообщает ТСН.
Сообщается, что пострадавшими в трагедии городская власть пока признала жителей семи квартир - родственников погибших и травмированных. Им выделили от 5 до 15 тысяч гривень помощи. Признать пострадавшими остальных жителей обрушенного дома, которые оказались без жилья, можно только после выводов экспертов. Но они, как утверждает журналист, причину трагедии пока не определили - обследуют сооружение.
Мэр Дрогобыча Тарас Кучма заявил, что отселенным семьям после экспертиз предоставят компенсацию. Но сумму не уточнил. Если люди не захотят самостоятельно покупать жилье - им выделят квартиры в новострое. На его возведение понадобится как минимум год и 100 млн гривень, которых в бюджете города пока нет.
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