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Юг. ВСУ уничтожили склад боеприпасов, пункт управления и понтонную переправу – сводка

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05.09.2022, 06:43
Юг. ВСУ уничтожили склад боеприпасов, пункт управления и понтонную переправу – сводка - Фото
Украинская артиллерия (Фото: Генштаб)

Украинские военные на юге уничтожили склад боеприпасов, пункт управления, два командных пункта армии России и еще одну переправу, работали авиация и ракетно-артиллерийские войска. Об этом сообщается в утренней сводке оперативного командования "Юг".

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Украинская авиация нанесла 21 удар по позициям противника, опорным и командным пунктам, районам сосредоточения сил и техники, а также по транспортно-логистическим объектам.

Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнять огневые задачи в интенсивном количестве. В частности, переправы через Днепр и Ингулец находятся под плотным огневым контролем.

По данным командования, уничтожены 1️04 оккупанта, шесть танков, 2️6 единиц другой бронированной и автомобильной техники, 9️ гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б", а также беспилотник "Элерон-10".

Ликвидированы склад боеприпасов противника в районе Томиной Балки, понтонная переправа вблизи села Львово.

За сутки на юге ВСУ также поразили пункт управления 35 армии в Каховском районе и два контрольно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп 247-го десантно-штурмового полка и 126-й бригады береговой обороны в Николаевском и Бериславском районах соответственно.

На южном направлении продолжаются позиционные бои, украинские военные наносят удары с целью нарушить системы управления войсками и логистического обеспечения противника.

Россияне продолжают сопротивляться, хотя в определенной части деморализованы, сообщили в ОК "Юг".

  • В ОП показали фото флага, поднятого в Высокополье Херсонской области.
  •  4 августа Зеленский сообщил, что ВСУ освободили два населенных пункта на юге и один – на Донбассе. Какие именно – не уточнил.

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Наталія Фреїк
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ВСУ Херсон наступление артиллерия авиация армия рф ОК Юг
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