Захват полковника МВД в заложники. Сбежавшего рецидивиста не могут найти
Пока поиски 32-летнего Романа Скрипника результатов не дали
Спецоперация по поиску 32-летнего мужчины, который держал несколько часов в заложниках полковника Виталия Шияна, а потом его отпустил, продолжается вторые сутки. Об этом сообщили сегодня LIGA.net в пресс-службе полиции Полтавской области.
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"Сейчас идет спецоперация, его поиски продолжаются", - отметили в пресс-службе.
Отвечая на вопрос, на какой территории ищут мужчину, в полиции уточнили: "Это лесопосадка и поля, это - не совсем территория чистого леса".
По данному факту сведения внесены в ЕРДР по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 349 (захват работника правоохранительного органа как заложника), 263 (незаконное обращение с боеприпасом) Уголовного кодекса.
Захватчика зовут Скрипник Роман Николаевич, ранее сообщил LIGA.net собеседник из руководства МВД.
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