Захват полковника МВД в заложники. Сбежавшего рецидивиста не могут найти

Пока поиски 32-летнего Романа Скрипника результатов не дали

Спецоперация по поиску 32-летнего мужчины, который держал несколько часов в заложниках полковника Виталия Шияна, а потом его отпустил, продолжается вторые сутки. Об этом сообщили сегодня LIGA.net в пресс-службе полиции Полтавской области.

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"Сейчас идет спецоперация, его поиски продолжаются", - отметили в пресс-службе.

Отвечая на вопрос, на какой территории ищут мужчину, в полиции уточнили: "Это лесопосадка и поля, это - не совсем территория чистого леса".

По данному факту сведения внесены в ЕРДР по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 349 (захват работника правоохранительного органа как заложника), 263 (незаконное обращение с боеприпасом) Уголовного кодекса.

Захватчика зовут Скрипник Роман Николаевич, ранее сообщил LIGA.net собеседник из руководства МВД.

Полтаве полиция утром принимала меры по задержанию злоумышленника, который угрожает взорвать гранату. 23 июля в

23 июля в Полтаве вооруженный гранатой мужчина взял в заложники полковника областной полиции Виталия Шияна.

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Арина Толина

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