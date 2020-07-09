Лесные пожары в Луганской области. Пламя локализовано: видео

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По данным ГСЧС, в Новоайдарском районе Луганской области на данный момент остаются три очага тления

Сегодня, 9 июля, в 17:40 спасателям удалось локализовать пожар сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Отмечается, что на данный момент остаются три очага тления. Угрозы распространения огня нет.

По данным ГСЧС, к тушению огня привлечены почти 1500 человек и около 150 единиц техники, в том числе два самолета.

Спасатели напоминают, что возгорание произошло 6 июля возле села Осколоновка и за сильного порывистого ветра переменных направлений  (до 20 м/с) распространилась на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново.

  • 7 июля сообщалось, что в Новоайдарском районе Луганской области горят леса. 
  • По уточненным данным, погибли пять человек, 34 - госпитализированы, из них 15 детей, три человека - на больничном, 34 оказана медицинская помощь амбулаторно. Всего за медицинской помощью обратился 71 человек.
  • 8 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что каждой семье, которая потеряла дом в результате лесных пожаров в Луганской области, будет выделено 300 000 грн.
  • Полиция рассматривает три версии причин возникновения лесных пожаров в Луганской области - неосторожное обращение с огнем, возгорание из-за погодных условий, умышленный поджог.

Читайте также: Пожары в Луганской области. Опубликовано видео вероятного поджога

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Теги: пожар, ГСЧС, луганская область, лесной пожар, новоайдарский район
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