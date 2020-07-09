Лесные пожары в Луганской области. Пламя локализовано: видео

Сегодня, 9 июля, в 17:40 спасателям удалось локализовать пожар сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Отмечается, что на данный момент остаются три очага тления. Угрозы распространения огня нет.
По данным ГСЧС, к тушению огня привлечены почти 1500 человек и около 150 единиц техники, в том числе два самолета.
Спасатели напоминают, что возгорание произошло 6 июля возле села Осколоновка и за сильного порывистого ветра переменных направлений (до 20 м/с) распространилась на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново.
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