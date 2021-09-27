Охраняли с оружием и жили в палатках среди конопли: полиция нашла наркоплантацию – видео

В Закарпатской области правоохранители обнаружили плантацию с двухметровыми кустами конопли, которую охраняли вооруженные люди. Сами злоумышленники жили в палатках прямо посреди плантации, передает пресс-служба Нацполиции.

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Плантацию площадью около 300 квадратных метров нашли 26 сентября между поселком Кольчино и Чинадиево. Двух вооруженных охранников полицейские задержали и поместили в изолятор временного содержания.

По данным полиции, территорию наркоплантации охраняли двое вооруженных мужчин из Чинадиево. Злоумышленники жили в палатке прямо на поле среди конопли. У них нашли холодное оружие и гладкоствольное ружье. Конопляное поле было оборудовано специализированной аграрной техникой и автоматическим поливом растений.

Правоохранители заявили об изъятии около 120 кустов конопли, высота каждого из которых – от двух метров. Плантация находилась вдали от населенных пунктов и дороги и была достаточно незаметной.

Изъятые вещдоки направят на экспертизу. Фигурантов задержали, им грозит до семи лет тюрьмы.

23 июля 2021 года правоохранители сообщили, что перехватили партию героина на 1 млрд грн, которую доставили в Украину из Ирана. Наркотики привезли под видом кирпичей.

26 июля под Одессой правоохранители обнаружили нелегальные плантации конопли: видео

8 сентября пограничники сообщили, что обнаружили в Донецкой области около 200 000 кустов конопли.

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Оксана Житнюк

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