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План-перехват: в Житомире напали на инкассаторов – фото, видео

Комментарий начальника отдела коммуникации полиции Житомирской области Аллы Ващенко (Видео: отдел коммуникации полиции Житомирской области)
09.09.2019, 15:24
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Инкассатору удалось помешать злоумышленникам, забросив сумку с деньгами в бронированную машину

Около 10 часов утра 9 сентября в Житомире было совершено нападение на полицейских группы физической безопасности УПО в Волынской области. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Неизвестные обстреляли группу, когда один из инкассаторов них забирали деньги. В результате нападения полицейский был ранен в ногу. Однако ему удалось забросить сумку с деньгами в машину. Его напарник сразу же заблокировал автомобиль изнутри. После этого нападавшие сели в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

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Сотрудники полиции оцепили место происшествия (Фото: отдел коммуникации полиции Житомирской области)

Фото: отдел коммуникации полиции Житомирской области

Сейчас правоохранители пытаются поймать злоумышленников. В Житомирской и Киевской областях был введен план-перехват с кодовым названием "Сирена".

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Фото: отдел коммуникации полиции Житомирской области

Раненного полицейского госпитализировали в местную больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.  

Обстоятельства нападения устанавливаются. На месте происшествия работают оперативно-следственные группы.

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Теги: нападение, Житомир, инкассаторы
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