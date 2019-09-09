План-перехват: в Житомире напали на инкассаторов – фото, видео

Около 10 часов утра 9 сентября в Житомире было совершено нападение на полицейских группы физической безопасности УПО в Волынской области. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Неизвестные обстреляли группу, когда один из инкассаторов них забирали деньги. В результате нападения полицейский был ранен в ногу. Однако ему удалось забросить сумку с деньгами в машину. Его напарник сразу же заблокировал автомобиль изнутри. После этого нападавшие сели в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

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Сотрудники полиции оцепили место происшествия (Фото: отдел коммуникации полиции Житомирской области)

Фото: отдел коммуникации полиции Житомирской области

Сейчас правоохранители пытаются поймать злоумышленников. В Житомирской и Киевской областях был введен план-перехват с кодовым названием "Сирена".

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Фото: отдел коммуникации полиции Житомирской области

Раненного полицейского госпитализировали в местную больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Обстоятельства нападения устанавливаются. На месте происшествия работают оперативно-следственные группы.

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