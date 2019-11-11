Полиция рассказала, как убили адвоката по делу Вороненкова: видео

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Пархоменко был убит охотником

Святослав Пархоменко, адвокат Александра Лося, подозреваемого по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, был застрелен в результате конфликта между егерями и охотниками. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

По данным правоохранителей, Пархоменко и еще два члена организации Радомышльские охотники делал егерский обход леса. Они заметили семерых охотников и заподозрили их в браконьерстве. Когда егеря начали проверять их разрешения на охоту, возник конфликт. Пархоменко выстрелил из незарегистрированного пистолета Browning в 52-летнего охотника. Тот ответил выстрелом из охотничьего ружья. В результате Пархоменко погиб, а охотник находится в реанимации с пулевым ранением.

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Полицейские продолжаю расследовать уголовное дело по трем статьям: покушение на убийство, умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.

Справка. Экс-депутат Госдумы РФ был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Подзащитного Пархоменко Александра Лося обвиняют в слежке за политиком. 25 октября 2019 во время перестрелки в центре Харькова погиб родственник Лося Владимир Борох. Как рассказал тогда корреспонденту LIGA.net Пархоменко, Борох был свидетелем по делу и должен был выступить в суде. Вчера на охоте погиб и сам Пархоменко.

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Фото: отдел коммуникации полиции Житомирской области

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Теги: Денис Вороненков, убийство, охота, александр лось, святослав пархоменко
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