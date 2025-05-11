Днем в воскресенье, 11 мая, оккупанты ударили из артиллерии по многоэтажке в Херсоне – пострадали два человека. Об этом сообщил глава обладминистрации Александр Прокудин.

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"На видео — многоэтажка в Корабельном районе Херсона, по которой сегодня днем ударили российские снаряды. В результате обстрела повреждены балконы и разбиты окна", – написал чиновник.

Один из жильцов дома рассказал: "Я только вставил стекло недавно и снова "прилетело".

Из-за российского удара пострадали два человека – в больницу госпитализировали 76-летнюю женщину с обломочными ранениями.

Также к медикам обратилась 57-летняя жительница, во время атаки находившаяся на улице. У пострадавшей диагностировали минно-взрывную травму и перелом руки. Женщина получила необходимую помощь и в дальнейшем будет лечиться амбулаторно, отметил Прокудин.