Россияне ударили по многоэтажке в Херсоне – пострадали два человека
Днем в воскресенье, 11 мая, оккупанты ударили из артиллерии по многоэтажке в Херсоне – пострадали два человека. Об этом сообщил глава обладминистрации Александр Прокудин.
"На видео — многоэтажка в Корабельном районе Херсона, по которой сегодня днем ударили российские снаряды. В результате обстрела повреждены балконы и разбиты окна", – написал чиновник.
Один из жильцов дома рассказал: "Я только вставил стекло недавно и снова "прилетело".
Из-за российского удара пострадали два человека – в больницу госпитализировали 76-летнюю женщину с обломочными ранениями.
Также к медикам обратилась 57-летняя жительница, во время атаки находившаяся на улице. У пострадавшей диагностировали минно-взрывную травму и перелом руки. Женщина получила необходимую помощь и в дальнейшем будет лечиться амбулаторно, отметил Прокудин.
- Утром 11 мая оккупанты обстреляли Херсон, в результате чего были повреждены электросети. Также Россия ударила КАБами по прифронтовым общинам Запорожской области – пострадал человек, повреждены жилые дома.
Захватчики атаковали ударными беспилотниками Киевскую область – из-за этого есть пострадавший и повреждения.
- Всего в ночь на 11 мая РФ направила по Украине более сотни дронов, ПВО удалось сбить 60 "шахедов".