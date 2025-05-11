Вдень у неділю, 11 травня, окупанти вдарили з артилерії по багатоповерхівці у Херсоні – постраждали двоє людей. Про це повідомив глава обладміністрації Олександр Прокудін.

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"На відео — багатоповерхівка в Корабельному районі Херсона, по якій сьогодні вдень вдарили російські снаряди. Внаслідок обстрілу пошкоджено балкони та розбиті вікна", – написав чиновник.

Один з мешканців будинку розповів: "Я тільки вставив скло нещодавно і знову прилетіло".

Через російський удар постраждали двоє осіб – до лікарні ушпиталили 76-річну жінку з уламковими пораненнями.

Також до медиків звернулася 57-річна жителька, яка під час атаки перебувала на вулиці. У постраждалої діагностували мінно-вибухову травму та перелом руки. Жінка отримала необхідну допомогу та надалі лікуватиметься амбулаторно, зауважив Прокудін.