Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Херсоні – постраждали двоє людей
Вдень у неділю, 11 травня, окупанти вдарили з артилерії по багатоповерхівці у Херсоні – постраждали двоє людей. Про це повідомив глава обладміністрації Олександр Прокудін.
"На відео — багатоповерхівка в Корабельному районі Херсона, по якій сьогодні вдень вдарили російські снаряди. Внаслідок обстрілу пошкоджено балкони та розбиті вікна", – написав чиновник.
Один з мешканців будинку розповів: "Я тільки вставив скло нещодавно і знову прилетіло".
Через російський удар постраждали двоє осіб – до лікарні ушпиталили 76-річну жінку з уламковими пораненнями.
Також до медиків звернулася 57-річна жителька, яка під час атаки перебувала на вулиці. У постраждалої діагностували мінно-вибухову травму та перелом руки. Жінка отримала необхідну допомогу та надалі лікуватиметься амбулаторно, зауважив Прокудін.
- Уранці 11 травня окупанти обстріляли Херсон, унаслідок чого було пошкоджено електромережі. Також Росія вдарила КАБами по прифронтових громадах Запорізької області – постраждала людина, пошкоджено житлові будинки.
Загарбники атакували ударними безпілотниками Київську область – через це є постраждалий та пошкодження.
- Загалом у ніч проти 11 травня РФ скерувала по Україні понад сотню дронів, ППО вдалося збити 60 "шахедів".