Ночью 30 ноября российские оккупанты ударили ракетами, предположительно из комплекса С-300, по одному из населенных пунктов Запорожского района. Видео последствий прилета одной из них показал глава местной областной военной администрации Александр Старух.

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"Этой ночью русские уроды снова ударили по мирным землям нашей области. Поврежден газораспределительный пункт, в результате чего возник пожар", – подписал он ролик с воронкой от удара, в которой горит газ.

По словам чиновника, огонь быстро потушили, "но без газа осталось три улицы".

Пострадавших непосредственно от ракетного налета нет.

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Євген Пилипенко

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