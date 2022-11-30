Ночью 30 ноября российские оккупанты ударили ракетами, предположительно из комплекса С-300, по одному из населенных пунктов Запорожского района. Видео последствий прилета одной из них показал глава местной областной военной администрации Александр Старух.
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"Этой ночью русские уроды снова ударили по мирным землям нашей области. Поврежден газораспределительный пункт, в результате чего возник пожар", – подписал он ролик с воронкой от удара, в которой горит газ.
По словам чиновника, огонь быстро потушили, "но без газа осталось три улицы".
Пострадавших непосредственно от ракетного налета нет.
- До этого Россия била ракетами по пригороду Запорожья 27 ноября.
- В ночь на 29 ноября Россия нанесла ракетный удар по Днепру.
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