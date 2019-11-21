В пригороде Харькова взорвали банкомат: фото, видео

В селе Черкасская Лозовая, которое граничит с жилмассивом Алексеевка Харькова, неизвестные взорвали банкомат. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохраниетли еще устанавливают размер убытков и не сообщают, удалось ли грабителям украсть деньги.

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Около двух месяцев назад банкомат взорвали в одном из жилых домов Харькова.

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Фото, видео: отдел коммуникации полиции Харьковской области