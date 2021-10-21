Черкасская область может перейти в красную зону уже в этот понедельник – глава ОГА

С 25 октября Черкасская область может перейти в красную зону. Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко в видеообращении в Telegram.

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"С такими темпами мы уверенно шагаем к красной зоне. И, скорее всего, красная зона может быть уже в этот понедельник", – сказал Скичко.

По его словам, за последние недели в области около 6000 человек заболели, 143 умерли.

Также Скичко призвал местных жителей вакцинироваться сейчас, а не после объявления ограничений, чтобы не было очередей, как в других "красных" областях.

В красной зоне запрещается работа баров, кафе, ресторанов (работать можно будет только на вынос); ТРЦ и других развлекательных заведений; заведений бытового обслуживания (с исключениями); спортзалов, бассейнов и фитнес-центров. Также запрещается проведение массовых культурных мероприятий. Ограничения не распространяются на вакцинированных.

С 15 октября в красную зону перешла Херсонская область.

Затем красный уровень эпидопасности решили установить еще в четырех областях – в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской. Вчера - в Сумской области.

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Киев на днях перейдет в красную зону.

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Владислава Михайленко

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