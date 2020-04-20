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COVID-19. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта

COVID-19. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта - Фото
Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA
20.04.2020, 10:30

В Украине коронавирусом заразились 5710 человек. Больше всего больных COVID-19 зафиксировали в Черновицкой области

Наибольшее количество больных коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Черновицкой области и Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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По словам министра здравоохранения Максима Степанова, семь областей не подали информацию по коронавирусу за прошедшие сутки. 

Развитие эпидемии по областям:

Винницкая - 330 (0 за последние сутки);

Волынская - 158 (8);

Днепропетровская - 118 (8);

Донецкая - 16 случаев (0);

Житомирская - 226 (15);

Закарпатская - 196 (14);

Запорожская - 134 (3);

Ивано-Франковская - 512 (32);

Киев - 850 (49);

Киевская - 333 (29);

Кировоградская - 246 (1);

Львовская - 253 (9);

Луганская - 24 (0);

Николаевская - 37 (0);

Одесская - 137 (25);

Полтавская - 63 (2);

Ровенская - 312 (4);

Сумская - 83 (0);

Тернопольская - 414 (24);

Харьковская - 73 (6);

Херсонская - 63 (0);

Хмельницкая - 49 (2);

Черкасская - 162 (11);

Черновицкая - 906 (17);

Черниговская - 12 (0).

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Владислав Сердюк
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