COVID-19. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта

Наибольшее количество больных коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Черновицкой области и Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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По словам министра здравоохранения Максима Степанова, семь областей не подали информацию по коронавирусу за прошедшие сутки.
Развитие эпидемии по областям:
Винницкая - 330 (0 за последние сутки);
Волынская - 158 (8);
Днепропетровская - 118 (8);
Донецкая - 16 случаев (0);
Житомирская - 226 (15);
Закарпатская - 196 (14);
Запорожская - 134 (3);
Ивано-Франковская - 512 (32);
Киев - 850 (49);
Киевская - 333 (29);
Кировоградская - 246 (1);
Львовская - 253 (9);
Луганская - 24 (0);
Николаевская - 37 (0);
Одесская - 137 (25);
Полтавская - 63 (2);
Ровенская - 312 (4);
Сумская - 83 (0);
Тернопольская - 414 (24);
Харьковская - 73 (6);
Херсонская - 63 (0);
Хмельницкая - 49 (2);
Черкасская - 162 (11);
Черновицкая - 906 (17);
Черниговская - 12 (0).
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