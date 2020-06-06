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COVID-19. Еще в двух областях Украины число заболевших превысило 2000: карта

COVID-19. Еще в двух областях Украины число заболевших превысило 2000: карта - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
06.06.2020, 08:53

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Черновицкой и Львовской областях

Число заболевших во Львовской и Ровенской областях превысило 2000, больше всего заболевших за сутки - в Киеве. Об этом говорят данные, опубликованные Центром общественного здоровья.

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Более 3000 заболевших COVID-19 с начала вспышки выявлено в Киеве и Черновицкой области, более 2000 - в Ровенской и Львовской областях, более 1000 - в Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Винницкой и Волынской.

За сутки больше всего новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Киеве, Черновицкой и Львовской областях. В Николаевской и Херсонской областях новых случаев COVID-19 нет.

Данные по областям (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Заразившиеся коронавирусом по областям (Фото - ЦОЗ)

Черновицкая - 3585 заболевших (66 за сутки);

Киев - 3375 (83);

Львовская - 2053 (65);

Ровенская - 2014 (52);

Киевская - 1748 (37);

Ивано-Франковская - 1533 (26);

Закарпатская - 1301 (21);

Тернопольская - 1255 (22);

Харьковская - 1222 (26);

Винницкая - 1116 (23);

Волынская - 1037 (29);

Одесская - 985 (16);

Днепропетровская - 965 (5);

Житомирская - 870 (15);

Кировоградская - 546 (8);

Хмельницкая - 509 (8);

Запорожская - 488 (11);

Черкасская - 448 (16);

Николаевская - 307 (0);

Полтавская - 273 (1);

Черниговская - 257 (7);

Донецкая - 203 (8);

Сумская - 192 (4);

Херсонская - 179 (0);

Луганская - 52 (1).

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.

  • 20 мая правительство продлило карантин в Украине до 22 июня. Он будет адаптивным - это значит, что в каждом регионе будут действовать разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации. С 5 июня запланировано новое смягчение ограничений.
  • Главный санврач Виктор Ляшко не исключает, что если заболеваемость будет оставаться на прежнем уровне, то карантин могут продлить и после 22 июня, но с изменениями.
  • 3 июня ВОЗ отметила, что Украина выходит на путь постепенной стабилизации по заболеваемости коронавирусом.
  • На утро 6 июня в Украине выявлено 26 513 заболевших, 11 812 человек выздоровели, 777 пациентов скончались.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
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