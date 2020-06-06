COVID-19. Еще в двух областях Украины число заболевших превысило 2000: карта

Число заболевших во Львовской и Ровенской областях превысило 2000, больше всего заболевших за сутки - в Киеве. Об этом говорят данные, опубликованные Центром общественного здоровья.
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Более 3000 заболевших COVID-19 с начала вспышки выявлено в Киеве и Черновицкой области, более 2000 - в Ровенской и Львовской областях, более 1000 - в Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Винницкой и Волынской.
За сутки больше всего новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Киеве, Черновицкой и Львовской областях. В Николаевской и Херсонской областях новых случаев COVID-19 нет.
Данные по областям (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Черновицкая - 3585 заболевших (66 за сутки);
Киев - 3375 (83);
Львовская - 2053 (65);
Ровенская - 2014 (52);
Киевская - 1748 (37);
Ивано-Франковская - 1533 (26);
Закарпатская - 1301 (21);
Тернопольская - 1255 (22);
Харьковская - 1222 (26);
Винницкая - 1116 (23);
Волынская - 1037 (29);
Одесская - 985 (16);
Днепропетровская - 965 (5);
Житомирская - 870 (15);
Кировоградская - 546 (8);
Хмельницкая - 509 (8);
Запорожская - 488 (11);
Черкасская - 448 (16);
Николаевская - 307 (0);
Полтавская - 273 (1);
Черниговская - 257 (7);
Донецкая - 203 (8);
Сумская - 192 (4);
Херсонская - 179 (0);
Луганская - 52 (1).
Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.
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