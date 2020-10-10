COVID-19. Шкарлет просит перевести детей на дистанционное обучение на две недели

И.о. министра образования Сергей Шкарлет считает, что "главное сейчас – не допустить стремительного распространения коронавируса"

В связи с ростом количества выявленных новых случаев заражения COVID-19 в последние дни и.о. министра образования Сергей Шкарлет просит организовать на следующие две недели дистанционное обучение для детей. Об этом он сообщил у себя в Telegram.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Просьба не только как руководителя Министерства образования и науки, а как отца – найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей", – отметил Шкарлет.

Он уточнил, что вопросы организации обучения решают на местах.

"Важно, чтобы в такой непростой ситуации центральная и местная власть действовали совместно. Поэтому очень прошу прислушаться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также СНБО", – подчеркнул он.

Чиновник считает, что "самое главное для нас сейчас – не допустить стремительного распространения коронавируса и сохранить здоровье людей".

5 октября в Киеве 331 класс перешел на дистанционное обучение.

7 октября сообщалось, что ситуация с коронавирусом в школах Киева контролируемая, но динамика – негативная. Школы и детские сады продолжают работать по определенному регламенту.

Столичным школам рекомендовано начать осенние каникулы 21 октября.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире – LIVE

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.