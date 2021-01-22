COVID-19. Суточная заболеваемость остается на прежнем уровне, лидируют Киев и Днепр

Вчера, 21 января, в Украине зафиксировали 5348 заболевших коронавирусом (днем ранее – 5593), сделано 43 593 теста на COVID-19 (41 597). Об этом написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Больше всего новых заболевших COVID-19 выявили в Киеве (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях.

За сутки умерли 163 пациента (днем ранее – 241), выздоровели – 14 239 (13 981), были госпитализированы 1900 человек (1811).

Основным методом ПЦР сделано 23 410 тестов (24 504). Выявляющим и переболевших методом ИФА – 20 183 (17 093).

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 1 182 969 заболевших: 928 969 человек выздоровели, а 21 662 – умерли.

13 января Степанов заявил, что позиция Минздрава не изменилась и жесткий карантин закончится 24 января.

19 января в Раду подали законопроект, позволяющий использовать вакцины в экстренном режиме.

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Дарья Мостовая

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