COVID-19. В Украине 619 новых заболевших, лидеры – Херсонская и Днепропетровская области
Вчера, 7 августа, в Украине выявили 619 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1054), выздоровели 235 пациентов (днем ранее – 1393). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 45 детей и 11 медиков. Госпитализированы 561 человек (сутками ранее – 534), 10 пациентов умерли (сутками ранее – 20).
Официально за 7 августа сделаны 33 089 тестов на коронавирус (46 841сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 18 276, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 2923, экспресс-тестов на антиген – 11 890.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Херсонской (101), Днепропетровской (72), Киеве (53), Одесской (50) и Харьковской (38) областях.
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- Минздрав призывает вакцинироваться: привитые будут иметь преимущества при возвращении из-за границы и могут посетить 23 страны Европы.
- Вакцина доступна всем желающим взрослым и некоторым подросткам 12+.
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