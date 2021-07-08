COVID-19. В Украине более 600 новых заболевших, число смертей и госпитализаций снизилось
За сутки 7 июля в Украине выявили 617 заболевших коронавирусом (днем ранее – 610), больше всего случаев COVID-19 – в Киеве (181 заразившийся). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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В пятерке лидеров по заболеваемости коронавирусом – Киевская (50 новых инфицированных COVID-19), Днепропетровская (41), Львовская (29) и Винницкая (24) области.
За 7 июля в Украине умерли 23 больных COVID-19 (днем ранее – 33), 872 пациента выздоровели (1666), еще 404 были госпитализированы (458).
В стране было сделано 40 893 теста на коронавирус (46 168). Методом ПЦР – 17 945 (20 151), ИФА – 9129 (8271), экспресс-тестов на антиген – 13 819 (16 739).
За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили 2 239 951 заболевшего COVID-19: 52 560 инфицированных умерли, 2 175 225 – выздоровели.
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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 181 новый больной COVID-19 за сутки (днем ранее – 217);
Винницкая область – 24 (16);
Волынская – 11 (7);
Днепропетровская – 41 (19)
Донецкая – 21 (27);
Житомирская – 15 (13);
Закарпатская – 11 (9);
Запорожская – 23 (12);
Ивано-Франковская – 7 (3);
Киевская – 50 (49)
Кировоградская – 2 (10)
Луганская – 17 (10);
Львовская – 29 (32);
Николаевская – 20 (17);
Одесская – 18 (36)
Полтавская – 20 (22);
Ровенская – 13 (7);
Сумская – 21 (11);
Тернопольская – 10 (5);
Харьковская – 20 (20)
Херсонская – 18 (25);
Хмельницкая – 16 (10);
Черкасская – 13 (21);
Черновицкая – 5 (7);
Черниговская – 11 (5).
Нет данных по заболеваемости COVID-19 с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
- У трети украинцев есть антитела к коронавирусу, заявил 6 июля глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.
- В СНБО призывают ускорить вакцинацию от коронавируса в Украине на фоне распространения штамма Дельта коронавируса.
- В июле в Украину должно прибыть 7,7 млн доз вакцины от коронавируса.
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