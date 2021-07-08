COVID-19. В Украине более 600 новых заболевших, число смертей и госпитализаций снизилось

За сутки 7 июля в Украине выявили 617 заболевших коронавирусом (днем ранее – 610), больше всего случаев COVID-19 – в Киеве (181 заразившийся). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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В пятерке лидеров по заболеваемости коронавирусом – Киевская (50 новых инфицированных COVID-19), Днепропетровская (41), Львовская (29) и Винницкая (24) области.

За 7 июля в Украине умерли 23 больных COVID-19 (днем ранее – 33), 872 пациента выздоровели (1666), еще 404 были госпитализированы (458).

В стране было сделано 40 893 теста на коронавирус (46 168). Методом ПЦР – 17 945 (20 151), ИФА – 9129 (8271), экспресс-тестов на антиген – 13 819 (16 739).

За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили 2 239 951 заболевшего COVID-19: 52 560 инфицированных умерли, 2 175 225 – выздоровели.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 181 новый больной COVID-19 за сутки (днем ранее – 217);

Винницкая область – 24 (16);

Волынская – 11 (7);

Днепропетровская – 41 (19)

Донецкая – 21 (27);

Житомирская – 15 (13);

Закарпатская – 11 (9);

Запорожская – 23 (12);

Ивано-Франковская – 7 (3);

Киевская – 50 (49)

Кировоградская – 2 (10)

Луганская – 17 (10);

Львовская – 29 (32);

Николаевская – 20 (17);

Одесская – 18 (36)

Полтавская – 20 (22);

Ровенская – 13 (7);

Сумская – 21 (11);

Тернопольская – 10 (5);

Харьковская – 20 (20)

Херсонская – 18 (25);

Хмельницкая – 16 (10);

Черкасская – 13 (21);

Черновицкая – 5 (7);

Черниговская – 11 (5).

Нет данных по заболеваемости COVID-19 с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

У трети украинцев есть антитела к коронавирусу, заявил 6 июля глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.

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Марк Сировой

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