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COVID-19. В Украине более 600 новых заболевших, число смертей и госпитализаций снизилось

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2021, 08:20
COVID-19. В Украине более 600 новых заболевших, число смертей и госпитализаций снизилось - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За сутки 7 июля в Украине выявили 617 заболевших коронавирусом (днем ранее – 610), больше всего случаев COVID-19 – в Киеве (181 заразившийся). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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В пятерке лидеров по заболеваемости коронавирусом – Киевская (50 новых инфицированных COVID-19), Днепропетровская (41), Львовская (29) и Винницкая (24) области.

За 7 июля в Украине умерли 23 больных COVID-19 (днем ранее – 33), 872 пациента выздоровели (1666), еще 404 были госпитализированы (458).

В стране было сделано 40 893 теста на коронавирус (46 168). Методом ПЦР – 17 945 (20 151), ИФА – 9129 (8271), экспресс-тестов на антиген – 13 819 (16 739).

За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили 2 239 951 заболевшего COVID-19: 52 560 инфицированных умерли, 2 175 225 – выздоровели.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 181 новый больной COVID-19 за сутки (днем ранее – 217);
Винницкая область – 24 (16);
Волынская – 11 (7);
Днепропетровская – 41 (19)
Донецкая – 21 (27);
Житомирская – 15 (13);
Закарпатская – 11 (9);
Запорожская – 23 (12);
Ивано-Франковская – 7 (3);
Киевская – 50 (49)
Кировоградская – 2 (10)
Луганская – 17 (10);
Львовская – 29 (32);
Николаевская – 20 (17);
Одесская – 18 (36)
Полтавская – 20 (22);
Ровенская – 13 (7);
Сумская – 21 (11);
Тернопольская – 10 (5);
Харьковская – 20 (20)
Херсонская – 18 (25);
Хмельницкая – 16 (10);
Черкасская – 13 (21);
Черновицкая – 5 (7);
Черниговская – 11 (5).

Нет данных по заболеваемости COVID-19 с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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