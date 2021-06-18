COVID-19. В Украине за сутки выявили почти 1000 заболевших, пятая часть из них – в Киеве
Вчера, 17 июня, в Украине выявили 967 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1188), выздоровели 2312 пациентов (4682). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Госпитализированы 585 человек (сутками ранее – 601), 50 пациентов умерли (55).
Официально за 17 июня сделано 51 199 тестов на коронавирус (55 296 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 25 888 (27 036), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 9342 (10 538), экспресс-тестов на антиген – 15 969 (17 722).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 228 192 заболевших COVID-19, из них 2 147 972 выздоровели, 51 952 человека умерли.
Данные по Киеву и областям:
Киев – 207 (251 сутками ранее);
Винницкая – 7 (43);
Волынская – 16 (36);
Днепропетровская – 50 (78);
Донецкая – 61 (51);
Житомирская – 27 (35);
Закарпатская – 9 (26);
Запорожская – 43 (58);
Ивано-Франковская – 6 (14);
Киевская – 54 (60);
Кировоградская – 10 (12);
Луганская – 14 (21);
Львовская – 38 (45);
Николаевская – 38 (43);
Одесская – 42 (21);
Полтавская – 30 (54);
Ровенская – 41 (23);
Сумская – 38 (46);
Тернопольская – 14 (13);
Харьковская – 68 (96);
Херсонская – 23 (37);
Хмельницкая – 35 (42);
Черкасская – 46 (41);
Черниговская – 22 (19);
Черновицкая – 28 (23).
Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
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