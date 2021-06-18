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COVID-19. В Украине за сутки выявили почти 1000 заболевших, пятая часть из них – в Киеве

18.06.2021, 08:15
COVID-19. В Украине за сутки выявили почти 1000 заболевших, пятая часть из них – в Киеве - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Вчера, 17 июня, в Украине выявили 967 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1188), выздоровели 2312 пациентов (4682). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Госпитализированы 585 человек (сутками ранее – 601), 50 пациентов умерли (55).

Официально за 17 июня сделано 51 199 тестов на коронавирус (55 296 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 25 888 (27 036), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 9342 (10 538), экспресс-тестов на антиген – 15 969 (17 722).

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве (207), Харьковской (68), Донецкой (61), Киевской (54) и Днепропетровской (50) областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 228 192 заболевших COVID-19, из них 2 147 972 выздоровели, 51 952 человека умерли. 

Данные по Киеву и областям:

Киев – 207 (251 сутками ранее);

Винницкая – 7 (43);

Волынская – 16 (36);

Днепропетровская – 50 (78);

Донецкая – 61 (51);

Житомирская – 27 (35);

Закарпатская – 9 (26);

Запорожская – 43 (58);

Ивано-Франковская – 6 (14);

Киевская – 54 (60);

Кировоградская – 10 (12);

Луганская – 14 (21);

Львовская – 38 (45);

Николаевская – 38 (43);

Одесская – 42 (21);

Полтавская – 30 (54);

Ровенская – 41 (23);

Сумская – 38 (46);

Тернопольская – 14 (13);

Харьковская – 68 (96);

Херсонская – 23 (37);

Хмельницкая – 35 (42);

Черкасская – 46 (41);

Черниговская – 22 (19);

Черновицкая – 28 (23).

Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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Дарья Мостовая
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Украина киев статистика коронавирус COVID-19 области
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