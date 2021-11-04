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Динамика вспышки COVID-19 в Украине. Желтая зона расширилась

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2021, 10:32
Динамика вспышки COVID-19 в Украине. Желтая зона расширилась - Фото
Иллюстративное фото (Фото: depositphotos.com)

Тернопольская область вышла из оранжевой зоны эпидемиологической опасности по COVID-19 и перешла в желтую зону карантина. Тем не менее, в красной остаются 15 областей и Киев, пишет Минздрав.

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На утро 4 ноября в Украине действуют следующие зоны эпидопасности:

Желтая зона – Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская области;

Оранжевая зона – Волынская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая, Винницкая;

Красная зона – Киев, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская.

 

Зоны карантина в Украине (Статистика: пресс-служба Минздрава)

СПРАВКА. В красной зоне карантина запрещены работа общепита, ТРЦ, кинотеатров, театров, учебных заведений, работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, а также проведение массовых мероприятий. Ограничения не распространяются на людей с зеленым COVID-сертификатом.

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Елизавета Кумбер
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минздрав тернопольская область коронавирус красная зона COVID-19﻿ желтая зона
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