Динамика вспышки COVID-19 в Украине. Желтая зона расширилась
Тернопольская область вышла из оранжевой зоны эпидемиологической опасности по COVID-19 и перешла в желтую зону карантина. Тем не менее, в красной остаются 15 областей и Киев, пишет Минздрав.
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На утро 4 ноября в Украине действуют следующие зоны эпидопасности:
Желтая зона – Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская области;
Оранжевая зона – Волынская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая, Винницкая;
Красная зона – Киев, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская.
- За последние сутки 3 ноября, в Украине выявили рекордные 27 377 заболевших коронавирусом, за все время эпидемии инфекцию зафиксировали у 3 млн человек.
- 1 ноября глава Минздрава Виктор Ляшко сообщал, что вакцинация позволила выйти на плато по госпитализациям. По данным опроса группы Рейтинг, сегодня 43% украинцев не готовы вакцинироваться от COVID-19. В июле таких было 53%.
- 2 ноября аналитики КШЭ прогнозировали, что в красную зону могут перейти Тернопольская область вместе с Харьковской и Волынской. Уточнялось, что Тернопольской области необходимо наращивать темпы тестирования, чтобы взять под контроль распространение инфекции.
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