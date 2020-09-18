Еще одна попытка попасть в Украину. На Закарпатье задержали группу хасидов — видео

Паломники пытались прорваться на территорию Украины на празднование Рош ха-Шана через Венгрию

Сегодня на Закарпатье задержали семь паломников-хасидов, они пытались незаконно въехать на территорию Украины, сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Пограничники остановили минивэн с хасидами — через границу с Венгрией их перевозили двое украинцев. При этом, только у двоих паломников были при себе документы, подтверждающие их личность: предварительно, было установлено, что они граждане США и Израиля.

Задержанные были доставлены в местное подразделение полиции, сейчас ожидается внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через украинскую границу). По этой статье предусмотрено лишение свободы до девяти лет.

А во Львовской области на пропускном пункте Краковец раскрыли паломника-иностранца, который пытался выдать себе за украинца. На контроле мужчина показал пограничникам якобы свой украинский паспорт, но по факту оказалось, что он гражданин Австрии. Свой настоящий паспорт иностранец спрятал в обувной стельке.

Пограничники забрали украинский паспорт у австрийца, сейчас ему запрещено въезжать в Украину ближайшие пять лет.

Помимо этого, информация также поступила от румынских пограничников. По их словам, на границе с Украиной они задержали еще десять граждан Израиля, которые пытались в обход пропускных пунктов пробраться на украинскую территорию.

26 августа Кабмин закрыл въезд в Украину для иностранных граждан до 28 сентября по причине роста заболеваемости COVID-19.

14 сентября беларуские пограничники сообщили, что на одном из пунктов пропуска пытаются попасть в Украину на празднование Рош ха-Шана 1500 хасидов.

Смотрите также: "Ушераздирающая просьба к Зеленскому". Хасиды оделись казаками и спели гимн Украины: видео

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.