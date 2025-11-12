ГБР: Военные на Днепропетровщине украли более 700 тонн армейского дизеля – фото, видео
Государственное бюро расследования заявило о разоблачении масштабной схемы хищения дизельного топлива, предназначенного для Вооруженных Сил Украины. Двух военных задержали по подозрению в продаже 718 тонн топлива на сумму около 28 млн грн.
По данным следствия, схему организовали начальник службы военной техники, вооружения и логистики батальона и солдат батальона материального обеспечения одной из воинских частей в Днепропетровской области.
С 2025 года они якобы сбывали топливо частным предпринимателям, преимущественно в сфере грузовых перевозок, в пяти областях: Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Одесской и Черновицкой.
По данным ГБР, они продавали даже специальное окрашенное дизтопливо, которое должно было использоваться исключительно военными подразделениями на фронте.
Одного из военных задержали 5 ноября во время очередного "слива" 20 тонн дизеля предпринимателю из Киевской области. Во время обысков в пункте дислокации части изъято более 30 тонн топлива, которое готовили к продаже, и "черную бухгалтерию".
Другого участника схемы – чиновника батальона – задержали в Днепропетровской области.
Мужчинам сообщено о подозрении в хищении военного имущества, совершенном в условиях военного положения. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
ГБР проверяет причастность других военнослужащих.
