ГБР: Военные на Днепропетровщине украли более 700 тонн армейского дизеля – фото, видео

Хищение горючего ВСУ (фото: dbr.gov)

Государственное бюро расследования заявило о разоблачении масштабной схемы хищения дизельного топлива, предназначенного для Вооруженных Сил Украины. Двух военных задержали по подозрению в продаже 718 тонн топлива на сумму около 28 млн грн.

По данным следствия, схему организовали начальник службы военной техники, вооружения и логистики батальона и солдат батальона материального обеспечения одной из воинских частей в Днепропетровской области.

С 2025 года они якобы сбывали топливо частным предпринимателям, преимущественно в сфере грузовых перевозок, в пяти областях: Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Одесской и Черновицкой.

По данным ГБР, они продавали даже специальное окрашенное дизтопливо, которое должно было использоваться исключительно военными подразделениями на фронте.

Одного из военных задержали 5 ноября во время очередного "слива" 20 тонн дизеля предпринимателю из Киевской области. Во время обысков в пункте дислокации части изъято более 30 тонн топлива, которое готовили к продаже, и "черную бухгалтерию".

Другого участника схемы – чиновника батальона – задержали в Днепропетровской области.

Мужчинам сообщено о подозрении в хищении военного имущества, совершенном в условиях военного положения. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

ГБР проверяет причастность других военнослужащих.

Правоохранители также обнародовали записи разговоров, как фигуранты обсуждают приобретение и заправку на своей базе топлива красного цвета (военного назначения), как военный предлагает дизтопливо по 40 грн, как договариваются о покупке краденого топлива и организуют снятие наличных.