ДБР: Військові на Дніпропетровщині вкрали понад 700 тонн армійського дизелю – фото, відео

За даними слідства, пальне збували приватним підприємцям у п'яти областях України

Розкрадання пального ЗСУ (фото: dbr.gov)

Державне бюро розслідувань заявило про викриття масштабної схеми розкрадання дизельного пального, призначеного для Збройних Сил України. Двох військових затримали за підозрою у продажі 718 тонн пального на суму близько 28 млн грн.

За даними слідства, схему організували начальник служби військової техніки, озброєння та логістики батальйону і солдат батальйону матеріального забезпечення однієї з військових частин на Дніпропетровщині.

З 2025 року вони нібито збували пальне приватним підприємцям, переважно у сфері вантажних перевезень, у п'яти областях: Дніпропетровській, Київській, Миколаївській, Одеській та Чернівецькій.

За даними ДБР, вони продавали навіть спеціальне забарвлене дизпаливо, яке мало використовуватися виключно військовими підрозділами на фронті.

Одного із військових затримали 5 листопада під час чергового "зливу" 20 тонн дизелю підприємцю з Київщини. Під час обшуків у пункті дислокації частини вилучено понад 30 тонн пального, яке готували до продажу, та "чорну бухгалтерію".

Іншого учасника схеми – посадовця батальйону – затримали на Дніпропетровщині.

Чоловікам повідомлено про підозру у викраденні військового майна, вчиненому в умовах воєнного стану. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

ДБР перевіряє причетність інших військовослужбовців.

Правоохоронці також оприлюднили записи розмов, як фігуранти обговорюють придбання і заправку на своїй базі пального червоного кольору (військового призначення), як військовий пропонує дизпаливо по 40 грн, як домовляються про купівлю краденого пального й організовують зняття готівки.