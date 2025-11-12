ДБР: Військові на Дніпропетровщині вкрали понад 700 тонн армійського дизелю – фото, відео
Державне бюро розслідувань заявило про викриття масштабної схеми розкрадання дизельного пального, призначеного для Збройних Сил України. Двох військових затримали за підозрою у продажі 718 тонн пального на суму близько 28 млн грн.
За даними слідства, схему організували начальник служби військової техніки, озброєння та логістики батальйону і солдат батальйону матеріального забезпечення однієї з військових частин на Дніпропетровщині.
З 2025 року вони нібито збували пальне приватним підприємцям, переважно у сфері вантажних перевезень, у п'яти областях: Дніпропетровській, Київській, Миколаївській, Одеській та Чернівецькій.
За даними ДБР, вони продавали навіть спеціальне забарвлене дизпаливо, яке мало використовуватися виключно військовими підрозділами на фронті.
Одного із військових затримали 5 листопада під час чергового "зливу" 20 тонн дизелю підприємцю з Київщини. Під час обшуків у пункті дислокації частини вилучено понад 30 тонн пального, яке готували до продажу, та "чорну бухгалтерію".
Іншого учасника схеми – посадовця батальйону – затримали на Дніпропетровщині.
Чоловікам повідомлено про підозру у викраденні військового майна, вчиненому в умовах воєнного стану. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
ДБР перевіряє причетність інших військовослужбовців.
