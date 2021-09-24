ГПСУ: Бортпроводники пытались незаконно ввезти в Украину технику Apple на $100 000 – видео

Пограничники изъяли у бортпроводников 85 гаджетов, которые пытались провезти с нарушением таможенных правил. Об этом сообщает официальный сайт Госпогранслужбы.

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В самолете, который прибыл в аэропорт Борисполь из Дубая, обнаружили гаджеты фирмы Apple, среди которых были iPhone 12 Pro Max, iPhone XS, iPhone XR, One Plus Nord, MacBook Pro. Стоимость находки – примерно $100 000.

По данным ГПСУ, бортпроводники прятали гаджеты в мусорных пакетах, кейсах с продуктами и в частях конструкции салона. Позже представители клининговых компаний под видом подготовки борта к следующему рейсу должны были вывезти товар, ввезенный с нарушением таможенных правил, за пределы аэропорта без прохождения контроля. К схеме, по предварительным данным, были причастны десять граждан Украины.

14 августа 2021 года в Борисполе у пассажиров рейса из Дубая изъяли партию смартфонов Iphone 12 Pro Maх, которую они пытались провезти нелегально.

16 августа 2021 года в одесском порту в контейнерах с бананами нашли почти 60 кг кокаина на $10 млн. Товар должны были получить участники итальянской мафиозной группировки Ндрангета.

Виктория Найдёнова

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