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11.03.2019, 21:51

ГСЧС предупреждает: Ночью ветер не утихнет

ГСЧС предупреждает: Ночью ветер не утихнет - Фото
Фото: facebook.com/KyivOperativ

В Киеве и Киевской области до конца суток 11 марта скорость ветра составит 25-30 м/с

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В ночь на 12 марта на севере Левобережья ожидаются порывы ветра скоростью 15-20 м/с. В Киеве и Киевской области до конца суток 11 марта скорость ветра составит 25-30 м/с, что соответствует II уровню опасности (оранжевому). Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что по состоянию на 19:00 ветер скоростью до 25 м/с фикисровался в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской областях и в Киеве.

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Сообщается, что для ликвидации последствий непогоды от ГСЧС привлечено 719 человек личного состава и 171 единица техники.

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Сегодня в 15 областях Украины синоптики объявили второй уровень опасности из-за сильного ветра. В Коростышеве Житомирской области с технического здания магазина снесло кровлю, которая упала на двух женщин - одна из них погибла на месте, вторую отвезли в реанимацию.

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Теги: ветер, погода, ГСЧС
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