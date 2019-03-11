ГСЧС предупреждает: Ночью ветер не утихнет

Фото: facebook.com/KyivOperativ

В ночь на 12 марта на севере Левобережья ожидаются порывы ветра скоростью 15-20 м/с. В Киеве и Киевской области до конца суток 11 марта скорость ветра составит 25-30 м/с, что соответствует II уровню опасности (оранжевому). Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что по состоянию на 19:00 ветер скоростью до 25 м/с фикисровался в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской областях и в Киеве.

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Сообщается, что для ликвидации последствий непогоды от ГСЧС привлечено 719 человек личного состава и 171 единица техники.

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Сегодня в 15 областях Украины синоптики объявили второй уровень опасности из-за сильного ветра. В Коростышеве Житомирской области с технического здания магазина снесло кровлю, которая упала на двух женщин - одна из них погибла на месте, вторую отвезли в реанимацию.