Институт нацпамяти хочет изменить даты основания Днепра и Одессы

Владимир Вятрович (фото - LIGA.net)

Институт национальной памяти в рамках деколонизации инициирует пересмотр дат основания Одессы, Днепра, а также Павлограда в Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель института Владимир Вятрович, передает Радио Свобода.



Вятрович считает, что нельзя выводить дату основания Днепра со времен Екатеринослава российской императрицы Екатерины II в, а Павлограда - от ее сына Павла, поскольку оба города имеют гораздо более давнюю, казацкую историю.

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По его словам, Институт нацпамяти намерен разработать законопроект о деколонизации Украины, и изменение дат основания городов будет одним из его аспектов.

"Павлоград и Днепр - это лишь примеры. Еще пример - Одесса, которая имеет гораздо более давнюю историю, чем конец 18-го века", - отметил Вятрович.

Он заявил, что деколонизация предусматривает избавление публичного пространства следов имперского прошлого, в частности, тех, которые могут быть использованы для восстановления империи.

По словам Вятровича, вполне возможно, что речь дойдет и до предложений по изменению топонимики, связанной с имперским прошлым.

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21 июня 2017 года на сессии горсовет Днепра не поддержал проект решения о пересмотре возраста города и "добавления" ему еще 252 лет. Историки считают, что год основания Екатеринослава (современного Днепра) - 1776-ый, навязан Российской империей, а на самом деле город более древний и основан в эпоху казачества.

В 2016 году в Павлограде, названном так в честь сына Екатерины II в Павла, прозвучала инициатива по переименованию города: после декоммунизации, отмечали авторы идеи, должна состояться "деимпериализация" Украины.