Из ПЦУ исключили молдавского епископа за то, что тот принял титул от Филарета

Вопрос о дальнейшем статусе епископа Филарета (Панку) и подчиненных ему приходов передан Румынской православной церкви

Епископ Белгород-Днестровский Филарет (Теодор Панку) с 9 июля исключен из епископата Православной церкви Украины. Такое решение было принято вчера на заседании священного синода, сообщает пресс-служба ПЦУ.

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Основанием для исключения стала просьба епископа в феврале этого года к почетному патриарху Филарету (Денисенко) вернуть его в состав Украинской православной церкви Киевского патриархата. На сайте УПЦ КП было заявлено: "Управляющий Восточно-Молдавской епархией епископ Фалештский и Восточно-Молдавский Филарет (Панку) вернулся в состав УПЦ КП". На данный момент сообщение удалено.

Белгород-Днестровская епархия находится на территории Молдовы (в УПЦ КП она называлась Восточно-Молдавской епархией). В соответствии с томосом, полученным ПЦУ в январе 2019 года, все епархии, не находящиеся на территории Украины, должны были перейти в подчинение Константинопольского патриархата.

Епископ Филарет (Панку) и его епархия придерживаются румынско-молдавской литургической традиции и не представляют украинскую диаспору, сообщают в ПЦУ. Поэтому синод решил передать суждение о дальнейшем каноническом статусе епископа и подчиненных ему структур в ведение Румынской православной церкви.

5 января 2019 года в Константинополе патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для ПЦУ.

Согласно договоренности, в результате образования ПЦУ перестала существовать УПЦ КП. Однако глава церкви Филарет уже весной 2019 года стал делать заявления о неприемлемости положений томоса и о том, что УПЦ КП продолжает существовать, а он - по-прежнему патриарх. Предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что Филарет стал "рукой Кремля".

Юридически в данный момент УПЦ КП как религиозная организация ликвидирована, но Филарет (Денисенко) этого не признает.

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Денис Юдин

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