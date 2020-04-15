Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кабмин ослабил карантин для спортсменов. Но не для всех

Кабмин ослабил карантин для спортсменов. Но не для всех - Фото
Патрулирование парков во время карантина (Фото: пресс-служба КГГА)
15.04.2020, 14:30

Кабмин ослабил карантин для спортсменов национальных команд олимпийских и неолимпийских видов спорта, а также видов спорта для людей с инвалидностью

Кабинет министров ослабил карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, для спортсменов национальных команд олимпийских и неолимпийских видов спорта, а также видов спорта для людей с инвалидностью. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Изменения позволяют спортсменам национальных команд олимпийских и неолимпийских видов спорта и видов спорта для людей с инвалидностью проводить тренировки в условиях карантина", - заявил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Этой группе спортсменов разрешили исключительно индивидуальные тренировки. Отдельное внимание посвятили бегу, ходьбе, езде на велосипеде и движении на инвалидных колясках.

Гутцайт заявил, что при подготовке этого постановления был учтен международный опыт. 

  • 6 апреля в Гидропарке группа спортсменов повздорили с полицией из-за запрета посещения спортплощадки. Один из мужчин попробовал вплавь добраться до тренажерного зала. 

Читайте также: Кличко прокомментировал нарушение карантина и конфликт в Гидропарке

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
кабмин карантин спортсмены коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 