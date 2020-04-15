Кабмин ослабил карантин для спортсменов. Но не для всех

Кабинет министров ослабил карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, для спортсменов национальных команд олимпийских и неолимпийских видов спорта, а также видов спорта для людей с инвалидностью. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина.
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"Изменения позволяют спортсменам национальных команд олимпийских и неолимпийских видов спорта и видов спорта для людей с инвалидностью проводить тренировки в условиях карантина", - заявил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
Этой группе спортсменов разрешили исключительно индивидуальные тренировки. Отдельное внимание посвятили бегу, ходьбе, езде на велосипеде и движении на инвалидных колясках.
Гутцайт заявил, что при подготовке этого постановления был учтен международный опыт.
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