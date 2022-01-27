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Как получить электронный рецепт на антибиотики. Ляшко объяснил алгоритм

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2022, 10:27
Как получить электронный рецепт на антибиотики. Ляшко объяснил алгоритм - Фото
Виктор Ляшко (Фото - ЕРА)

Для получения электронного рецепта на покупку антибиотиков необходимо обратиться к врачу и быть зарегистрированным в электронной системе Минздрава. Об этом сегодня, 27 января, на брифинге сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Запуск электронного рецепта решит проблему неконтролируемого и нецелевого использования препаратов и поможет предотвратить развитие стойкости к антимикробным препаратам", – сказал Ляшко.

По словам министра, для покупки антибиотиков по рецепту нужно:

- обратиться к врачу, независимо от наличия декларации с семейным врачом – он в случае необходимости назначит антибиотики и составит электронный рецепт;

- быть зарегистрированным в электронной системе Минздрава;

- купить антибиотики в аптеке, которая зарегистрирована в электронной системе.

Ляшко уточнил, что все сотрудники аптек и медучреждений, которые будут работать с рецептами, должны быть зарегистрированы в электронной системе Минздрава.

Как отметил глава Минздрава, в электронном рецепте препараты будут назначаться по действующему веществу с уточнением лекарственной формы и дозировки.

По словам министра, это важный этап реформы. Следующим шагом будет запуск рецептов на наркотические вещества, а затем на все рецептурные препараты.

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Яна Катасонова
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