Как получить электронный рецепт на антибиотики. Ляшко объяснил алгоритм
Для получения электронного рецепта на покупку антибиотиков необходимо обратиться к врачу и быть зарегистрированным в электронной системе Минздрава. Об этом сегодня, 27 января, на брифинге сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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"Запуск электронного рецепта решит проблему неконтролируемого и нецелевого использования препаратов и поможет предотвратить развитие стойкости к антимикробным препаратам", – сказал Ляшко.
По словам министра, для покупки антибиотиков по рецепту нужно:
- обратиться к врачу, независимо от наличия декларации с семейным врачом – он в случае необходимости назначит антибиотики и составит электронный рецепт;
- быть зарегистрированным в электронной системе Минздрава;
- купить антибиотики в аптеке, которая зарегистрирована в электронной системе.
Ляшко уточнил, что все сотрудники аптек и медучреждений, которые будут работать с рецептами, должны быть зарегистрированы в электронной системе Минздрава.
Как отметил глава Минздрава, в электронном рецепте препараты будут назначаться по действующему веществу с уточнением лекарственной формы и дозировки.
По словам министра, это важный этап реформы. Следующим шагом будет запуск рецептов на наркотические вещества, а затем на все рецептурные препараты.
- 11 ноября 2021 года Ляшко предупредил: миру грозит устойчивость к антибиотикам, из-за которой ежегодно могут умирать до 10 млн человек.
- В Минздраве сообщали, что с 1 апреля 2022 года в Украине начнут продавать антибиотики только по электронному рецепту.
- С 1 января 2022 года украинские больницы начали вести учет назначения пациентам антибиотиков.
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