Каким СМИ доверяют украинские маркетологи. На первом месте – LIGA.net: инфографика
По опросу агентства PointeR Agency, маркетологи больше всего доверяют трем украинским СМИ
Больше всего в Украине маркетологи доверяют трем СМИ, на первом месте – LIGA.net с результатом 53,9%, на втором – Новое время (52,6%), третьем – BBC Ukraine (40,3%). Об этом свидетельствуют результаты опроса коммуникационного агентства PointeR Agency.
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По данным опроса, на четвертом месте – Украинская правда (36,4% ), пятом – УНИАН (26%).
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Большинство сотрудников маркетинговой отрасли (89,1%) интересуются актуальными новостями и просматривают их минимум один раз в день (24,8%) или даже чаще (64,3%).
Им важно быть в курсе последних событий и следить за информационными трендами.
Таких, что совсем не интересуются новостями, достаточно мало – всего 3,2%.
Основным источником новостной информации для маркетологов является Facebook, его отметили 84,4% респондентов. На втором месте оказались новостные сайты (75,3%), на третьем – Telegram-каналы (71,4%).
Традиционные медиа – телевидение (8,4%), радио (7,1%) и печатные СМИ (7,1%) играют заметно меньшую роль.
Опрос был проведен с августа по октябрь 2020 года среди 154 представителей индустрии маркетинга и PR.
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