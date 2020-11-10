Каким СМИ доверяют украинские маркетологи. На первом месте – LIGA.net: инфографика

По опросу агентства PointeR Agency, маркетологи больше всего доверяют трем украинским СМИ

Больше всего в Украине маркетологи доверяют трем СМИ, на первом месте – LIGA.net с результатом 53,9%, на втором – Новое время (52,6%), третьем – BBC Ukraine (40,3%). Об этом свидетельствуют результаты опроса коммуникационного агентства PointeR Agency.

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По данным опроса, на четвертом месте – Украинская правда (36,4% ), пятом – УНИАН (26%).

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Большинство сотрудников маркетинговой отрасли (89,1%) интересуются актуальными новостями и просматривают их минимум один раз в день (24,8%) или даже чаще (64,3%).

Им важно быть в курсе последних событий и следить за информационными трендами.

Таких, что совсем не интересуются новостями, достаточно мало – всего 3,2%.

Основным источником новостной информации для маркетологов является Facebook, его отметили 84,4% респондентов. На втором месте оказались новостные сайты (75,3%), на третьем – Telegram-каналы (71,4%).

Традиционные медиа – телевидение (8,4%), радио (7,1%) и печатные СМИ (7,1%) играют заметно меньшую роль.

Опрос был проведен с августа по октябрь 2020 года среди 154 представителей индустрии маркетинга и PR.

СПРАВКА. Коммуникационное агентство PointeR Agency работает на рынке маркетинговых услуг с 2012 года. По последним отраслевым исследованиям издательства Экономика, PointeR Agency входит в ТОП-10 PR агентств Украины. Общий портфель компании составляет 70+ клиентов. Ключевые специализации компании: продвижение услуг в сегменте В2В, сложных продуктов в B2C, построение коммуникаций "с нуля". Основные продукты: репутационный аудит и коммуникационная стратегия, антикризисные коммуникации, работа со СМИ и лидерами мнений, PR в соцсетях.

По данным ИМИ, во втором квартале 2020 года на сайте LIGA.net не было выявлено материалов с признаками заказа, а основным заказчиком джинсы в украинских СМИ по-прежнему остается партия Оппозиционная платформа–За життя.

12 октября редакция Liga.Tech разбиралась, что показывают популярные рейтинги СМИ и откуда берутся миллионы читателей украинских медиа.

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Арина Толина

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