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Карантин. Минздрав показал, что уже разрешили в Киеве и областях – инфографика

Карантин. Минздрав показал, что уже разрешили в Киеве и областях – инфографика - Фото
Температурный скрининг (Фото: пресс-служба Нацгвардии)
26.05.2020, 09:50

В некоторых областях ослабили коронавирусный карантин, смягчив ограничения на работу транспорта и проведение общественных мероприятий

Вчера, 25 мая, в некоторых областях смягчили карантин, введенный из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.

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В некоторых областях разрешили работу заведений дошкольного образования, проведение спортивных соревнований и богослужений.

Вчера в Киеве и Харькове с утра заработало метро, в Днепре подземка открылась во второй половине дня.

Подробнее о снятых ограничениях можно посмотреть на инфографике (нажмите, чтобы увеличить):

  • С 22 мая 2020-го в Украине ввели адаптивный карантин.
  • Вчера премьер Шмыгаль объяснил, что в случае новых вспышек принимать решения о закрытии предприятий и территорий будут местные власти, центральная власть будет лишь контролировать процесс.
  • На 9:00 26 мая за время эпидемии коронавирус подтвержден у 21 584 человек в Украине, 644 больных умерли, 7575 пациентов выздоровели.

Смотрите также: Коронавирус. Больше всего новых больных за сутки в Киеве и двух областях - карта

Марк Сировой
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