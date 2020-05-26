Карантин. Минздрав показал, что уже разрешили в Киеве и областях – инфографика

Вчера, 25 мая, в некоторых областях смягчили карантин, введенный из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.
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В некоторых областях разрешили работу заведений дошкольного образования, проведение спортивных соревнований и богослужений.
Вчера в Киеве и Харькове с утра заработало метро, в Днепре подземка открылась во второй половине дня.
Подробнее о снятых ограничениях можно посмотреть на инфографике (нажмите, чтобы увеличить):
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