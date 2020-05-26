Карантин. Минздрав показал, что уже разрешили в Киеве и областях – инфографика

Температурный скрининг (Фото: пресс-служба Нацгвардии)

Вчера, 25 мая, в некоторых областях смягчили карантин, введенный из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.

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В некоторых областях разрешили работу заведений дошкольного образования, проведение спортивных соревнований и богослужений.

Вчера в Киеве и Харькове с утра заработало метро, в Днепре подземка открылась во второй половине дня.

Подробнее о снятых ограничениях можно посмотреть на инфографике (нажмите, чтобы увеличить):

С 22 мая 2020-го в Украине ввели адаптивный карантин

Вчера премьер Шмыгаль объяснил, что в случае новых вспышек принимать решения о закрытии предприятий и территорий будут местные власти, центральная власть будет лишь контролировать процесс.

Шмыгаль объяснил, что в случае новых вспышек принимать решения о закрытии предприятий и территорий будут местные власти, центральная власть будет лишь контролировать процесс. На 9:00 26 мая за время эпидемии коронавирус подтвержден у 21 584 человек в Украине, 644 больных умерли, 7575 пациентов выздоровели.

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