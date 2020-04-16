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Карантин. Пограничники выявили 70 нарушителей самоизоляции

Карантин. Пограничники выявили 70 нарушителей самоизоляции - Фото
Пограничники выявляют нарушителей карантина (фото - пресс-служба Госпогранслужбы)
16.04.2020, 13:37

За минувшие сутки, по данным Госпогранслужбы, самоизоляцию нарушили шесть человек

70 нарушителей правил самоизоляции обнаружили в пунктах пропуска на госгранице сотрудники Госпогранслужбы с начала карантина. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Четверо из них во время пограничного контроля обнаружили вчера, 15 апреля. В пункте пропуска Новые Яриловичи  в Черниговской области пограничники выявили двух граждан Украины. Они прибыли в Украину 6 и 7 апреля, а планировали выехать заграницу вчера, раньше установленного срока самоизоляции.

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Еще двух человек, которые направлялись в Польшу и Румынию через пункты пропуска Краковец и Порубное, обнаружили пограничники Мостиского и Черновицкого отрядов. Один из них не добыл двое суток, другой - восемь к установленному сроку самоизоляции.

Сотрудники Нацполиции на нарушителей составили протокол по ст.44-3 КоАП.

  • 17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений.
  • 25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации. 
  • 31 марта сообщалось, что в Украину после закрытия границ из-за коронавируса COVID-19 хотят вернуться  11 015 граждан. 

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Арина Толина
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