Карантин. Пограничники выявили 70 нарушителей самоизоляции

70 нарушителей правил самоизоляции обнаружили в пунктах пропуска на госгранице сотрудники Госпогранслужбы с начала карантина. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Четверо из них во время пограничного контроля обнаружили вчера, 15 апреля. В пункте пропуска Новые Яриловичи в Черниговской области пограничники выявили двух граждан Украины. Они прибыли в Украину 6 и 7 апреля, а планировали выехать заграницу вчера, раньше установленного срока самоизоляции.
Читайте также: Карантин. Что делать украинцам, если не успеют вернуться до 17 марта - МИД
Еще двух человек, которые направлялись в Польшу и Румынию через пункты пропуска Краковец и Порубное, обнаружили пограничники Мостиского и Черновицкого отрядов. Один из них не добыл двое суток, другой - восемь к установленному сроку самоизоляции.
Сотрудники Нацполиции на нарушителей составили протокол по ст.44-3 КоАП.
Читайте также: Новый глава Минздрава выступает за усиление карантина