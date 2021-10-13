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Карантин. Полиция будет проводить рейды в общественных местах

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2021, 13:59
Карантин. Полиция будет проводить рейды в общественных местах - Фото
Фото: Сергей Долженко / EPA

Власти планируют проведение превентивных мероприятий, чтобы обеспечить соблюдение карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

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На совещании Минздрава, Нацполиции и Госпродпотребслужбы обсудили способы контроля в оранжевой зоне карантина всех сфер деятельности, которые могут привести к ухудшению эпидемиологической ситуации.

"Мы продолжим работу совместных рейдовых групп сотрудников Госпродпотребслужбы и полиции по проверке заведений общественного питания, развлекательных центров, торговых центров и магазинов", – сказала глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, критическим моментом является работа ночных клубов, рынков, общепитов. 

Клименко также назвал ответственными за соблюдение карантина руководителей фирм-перевозчиков, организаторов спортивных мероприятий. По его словам, они несут административную, иногда уголовную ответственность за нарушение эпидемиологических норм.

Для контроля за соблюдением карантина полицейским выдали планшеты, считывающие QR-коды с международных и внутренних сертификатов о вакцинации.

Читайте также: Министерству образования и науки предложили начать каникулы раньше – Ляшко

Владислава Михайленко
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Игорь Клименко полиция минздрав рейд Госпродпотребслужба карантин коронавирус оранжевая зона Владислава Магалецкая
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