Карантин. Полиция будет проводить рейды в общественных местах
Власти планируют проведение превентивных мероприятий, чтобы обеспечить соблюдение карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
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На совещании Минздрава, Нацполиции и Госпродпотребслужбы обсудили способы контроля в оранжевой зоне карантина всех сфер деятельности, которые могут привести к ухудшению эпидемиологической ситуации.
"Мы продолжим работу совместных рейдовых групп сотрудников Госпродпотребслужбы и полиции по проверке заведений общественного питания, развлекательных центров, торговых центров и магазинов", – сказала глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.
По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, критическим моментом является работа ночных клубов, рынков, общепитов.
Клименко также назвал ответственными за соблюдение карантина руководителей фирм-перевозчиков, организаторов спортивных мероприятий. По его словам, они несут административную, иногда уголовную ответственность за нарушение эпидемиологических норм.
Для контроля за соблюдением карантина полицейским выдали планшеты, считывающие QR-коды с международных и внутренних сертификатов о вакцинации.
- Сейчас в большей части Украины действует желтая зона карантина. С 15 октября в красную зону переходит Херсонская область. Без перехода в красную зону усилили карантин в Харькове, Львове и Одесской области.
- 11 октября Кабмин поддержал усиление карантинных ограничений: с 21 октября путешествовать между областями Украины можно будет лишь с COVID-сертификатом.
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