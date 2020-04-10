Киевский апелляционный суд оставил подозреваемого по делу Гандзюк под стражей

Фото: Игорь Павловский (источник - facebook.com/gandziukgate)

Киевский апелляционный рассмотрел жалобу защитника Игоря Павловского, который подозревается в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, но оставил решение Печерского суда Киева без изменений. Павловский останется под стражей до 16 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Киевского апелляционного суда.

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Изначально Павловский подозревался в организации преступления по делу Гандзюк, но в апреле 2019 года квалификация была изменена на сокрытие убийства.

3 марта Печерским судом Киева было частично удовлетворено ходатайство стороны обвинения о продлении нахождения Павловского под стражей. Прокуратура просила продлить меру пресечения до 20 апреля, суд же в решении продлил ее до 16-го.

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30 июля 2019 года Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт на Игоря Павловского как подозреваемого по делу Гандзюк.

3 апреля 2020 года Печерский суд Киева оставил Паловского под стражей, несмотря на его госпитализацию.

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