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Киевский апелляционный суд оставил подозреваемого по делу Гандзюк под стражей

Киевский апелляционный суд оставил подозреваемого по делу Гандзюк под стражей - Фото
Фото: Игорь Павловский (источник - facebook.com/gandziukgate)
10.04.2020, 18:32

Апелляция оставила в силе решение суда первой инстанции о мере пресечения для Игоря Павловского

Киевский апелляционный рассмотрел жалобу защитника Игоря Павловского, который подозревается в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, но оставил решение Печерского суда Киева без изменений. Павловский останется под стражей до 16 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Киевского апелляционного суда.

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Изначально Павловский подозревался в организации преступления по делу Гандзюк, но в апреле 2019 года квалификация была изменена на сокрытие убийства.

3 марта Печерским судом Киева было частично удовлетворено ходатайство стороны обвинения о продлении нахождения Павловского под стражей. Прокуратура просила продлить меру пресечения до 20 апреля, суд же в решении продлил ее до 16-го.

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  • 30 июля 2019 года Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт на Игоря Павловского как подозреваемого по делу Гандзюк.
  • 3 апреля 2020 года Печерский суд Киева оставил Паловского под стражей, несмотря на его госпитализацию.

Читайте также: Игорю Павловскому сообщили о новом подозрении, не связанном с делом Гандзюк

Дарья Мостовая
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