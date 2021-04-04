В Украине выявили почти 14 000 новых случаев COVID. В лидерах Харьков, Днепр и Одесса

Вчера, 3 апреля, в Украине выявили 13 738 заболевших коронавирусом (днем ранее – 20 341). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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В списке лидеров по суточной заболеваемости COVID-19 Харьковская (1388), Днепропетровская (1143), Одесская (1075), Хмельницкая (1060) и Львовская (865) области.

По всей стране за сутки умерли 258 больных коронавирусом (днем ранее – 396), выздоровели 4657 человек (9166), 5545 были госпитализированы (5186). Сделано вакцин от COVID-19 (18 814).

За сутки в Украине сделали 75 538 тестов на коронавирус (128 492). Методом ПЦР – 36 311 (58 951), ИФА – 9030 (23 084), экспресс-тестов – 30 197 (46 457).

С начала эпидемии COVID-19 в Украине зафиксировали 1 745 709 заболевших, 1 347 193 выздоровевших и 34 333 умерших. Вакцинировано 290 566 человек, двумя дозами – два украинца.

Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 552 (2053 заболевших за вчера);

Винницкая область – 397 (612);

Волынская – 226 (445);

Днепропетровская – 1143 (1433);

Донецкая – 668 (749);

Житомирская – 616 (642);

Закарпатская – 287 (393);

Запорожская – 328 (754);

Ивано-Франковская – 234 (332);

Киевская – 804 (1366);

Кировоградская – 171 (144);

Луганская – 56 (230);

Львовская – 865 (1538);

Николаевская – 386 (471);

Одесская – 1075 (1521);

Полтавская – 194 (774);

Ровенская – 330 (690);

Сумская – 762 (825);

Тернопольская – 505 (673);

Харьковская – 1388 (1470);

Херсонская – 186 (274);

Хмельницкая – 1060 (1144);

Черкасская – 646 (743);

Черновицкая – 304 (360);

Черниговская – 555 (705).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

1 апреля Степанов заявил, что в двух областях Украины обнаружен южноафриканский штамм коронавируса, а британский штамм распространен по всей Украине.

С 5 апреля в Киеве ужесточают локдаун: закроют все садики и школы, а транспорт будет работать по спецпропускам.

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Дарья Мостовая

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