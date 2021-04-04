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В Украине выявили почти 14 000 новых случаев COVID. В лидерах Харьков, Днепр и Одесса

04.04.2021, 08:20
В Украине выявили почти 14 000 новых случаев COVID. В лидерах Харьков, Днепр и Одесса - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 3 апреля, в Украине выявили 13 738 заболевших коронавирусом (днем ранее – 20 341). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов

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В списке лидеров по суточной заболеваемости COVID-19 Харьковская (1388), Днепропетровская (1143), Одесская (1075), Хмельницкая (1060) и Львовская (865) области.

По всей стране за сутки умерли 258 больных коронавирусом (днем ранее – 396), выздоровели 4657 человек (9166), 5545 были госпитализированы (5186). Сделано вакцин от COVID-19 (18 814).

За сутки в Украине сделали 75 538 тестов на коронавирус (128 492). Методом ПЦР – 36 311 (58 951), ИФА – 9030 (23 084), экспресс-тестов – 30 197 (46 457).

С начала эпидемии COVID-19 в Украине зафиксировали 1 745 709 заболевших, 1 347 193 выздоровевших и 34 333 умерших. Вакцинировано 290 566 человек, двумя дозами – два украинца.

Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 552 (2053 заболевших за вчера);
Винницкая область – 397 (612);
Волынская – 226 (445);
Днепропетровская – 1143 (1433);
Донецкая – 668 (749);
Житомирская – 616 (642);
Закарпатская – 287 (393);
Запорожская – 328 (754);
Ивано-Франковская – 234 (332);
Киевская – 804 (1366);
Кировоградская – 171 (144);
Луганская – 56 (230);
Львовская – 865 (1538);
Николаевская – 386 (471);
Одесская – 1075 (1521);
Полтавская – 194 (774);
Ровенская – 330 (690);
Сумская – 762 (825);
Тернопольская – 505 (673);
Харьковская – 1388 (1470);
Херсонская – 186 (274);
Хмельницкая – 1060 (1144);
Черкасская – 646 (743);
Черновицкая – 304 (360);
Черниговская – 555 (705).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

Читайте также: Степанов захотел украинскую вакцину: Она может быть дороже, но мы должны на это пойти

Дарья Мостовая
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киев статистика коронавирус области   COVID-19
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