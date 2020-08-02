Коронавирус. Больше всего новых заболевших в Киеве и пяти областях - динамика
Больше всего заболевших за сутки выявили в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Черновицкой и Одесской областях
За прошедшие сутки больше всего заболевших выявили в Ивано-Франковской области (115). Об этом сообщает сайт Совета национальной безопасности и обороны.
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В Киеве, Львовской и Ивано-Франковской областях - более 100 заболевших за сутки. В Одесской области выявили 99 новых заболевших, в Черновицкой - 97, а в Ровенской - 84.
Динамика эпидемии коронавируса в регионах Украины:
Львовская область - 9783 заболевших (112 за сутки);
Киев - 8452 (110);
Ровенская - 6195 (84);
Черновицкая - 6061 (97);
Закарпатская - 5267 (57);
Ивано-Франковская - 4795 (115);
Волынская - 3888 (60);
Киевская - 3823 (36);
Харьковская - 3862 (76);
Одесская - 3414 (99);
Тернопольская - 3086 (51);
Винницкая - 2790 (24);
Житомирская - 1921 (25);
Днепропетровская - 1421 (8);
Хмельницкая - 1180 (17);
Черкасская - 949 (7);
Донецкая - 898 (9);
Черниговская - 883 (40);
Запорожская - 823 (23);
Кировоградская - 710 (6);
Николаевская - 621 (19);
Сумская - 529 (20);
Полтавская - 459 (13);
Херсонская - 230 (3);
Луганская - 128 (1).
Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.
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