Коронавирус. Больше всего новых заболевших в Киеве и пяти областях - динамика

Больше всего заболевших за сутки выявили в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Черновицкой и Одесской областях

За прошедшие сутки больше всего заболевших выявили в Ивано-Франковской области (115). Об этом сообщает сайт Совета национальной безопасности и обороны.

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В Киеве, Львовской и Ивано-Франковской областях - более 100 заболевших за сутки. В Одесской области выявили 99 новых заболевших, в Черновицкой - 97, а в Ровенской - 84.

Динамика эпидемии коронавируса в регионах Украины:

Львовская область - 9783 заболевших (112 за сутки);

Киев - 8452 (110);

Ровенская - 6195 (84);

Черновицкая - 6061 (97);

Закарпатская - 5267 (57);

Ивано-Франковская - 4795 (115);

Волынская - 3888 (60);

Киевская - 3823 (36);

Харьковская - 3862 (76);

Одесская - 3414 (99);

Тернопольская - 3086 (51);

Винницкая - 2790 (24);

Житомирская - 1921 (25);

Днепропетровская - 1421 (8);

Хмельницкая - 1180 (17);

Черкасская - 949 (7);

Донецкая - 898 (9);

Черниговская - 883 (40);

Запорожская - 823 (23);

Кировоградская - 710 (6);

Николаевская - 621 (19);

Сумская - 529 (20);

Полтавская - 459 (13);

Херсонская - 230 (3);

Луганская - 128 (1).

Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания ведет хронику , в которой собраны главные новости о пандемии. COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. LIGA.net

началась вспышка заболевания 29 июля 2020-го в Украине была зафиксирована наивысшая заболеваемость коронавирусом за сутки .

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Владислав Сердюк

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