Коронавирус. Больше всего заболевших – в Тернопольской области и Киеве: данные по регионам
В четырех регионах Украины за сутки выявлено более 100 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявили в Киеве, Тернопольской, Одесской и Харьковской областях. Об этом говорят данные на сайте Совета нацбезопасности и обороны.
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В Тернопольской области коронавирус 15 сентября диагностировали у 380 человек, в Киеве – у 356, в Одесской области – у 284, в Харьковской – у 272. Еще в четырех регионах – более 100 новых заболевших за сутки.
Меньше всего новых заболевших выявлено в ... областях.
Динамика эпидемии по регионам:
Тернопольская область – 10 004 заболевших (380 за сутки);
Киев – 18 070 (356);
Одесская – 10 277 (284);
Харьковская – 13 432 (272);
Львовская – 17 430 (187);
Ивано-Франковская – 11 677 (167);
Киевская – 7207 (128);
Днепропетровская – 3539 (109);
Черновицкая – 12 493 (99);
Винницкая – 4976 (89);
Запорожская – 2591 (88);
Сумская – 2640 (87);
Волынская – 6504 (76);
Черниговская – 2922 (76);
Хмельницкая – 4133 (75);
Житомирская – 4543 (73);
Закарпатская – 8829 (73);
Ровенская – 10707 (72);
Николаевская – 2171 (57);
Полтавская – 1307 (54);
Черкасская – 2739 (51);
Херсонская – 702 (41);
Луганская – 653 (33);
Донецкая – 2180 (26);
Кировоградская – 934 (5).
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.
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