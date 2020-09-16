Коронавирус. Больше всего заболевших – в Тернопольской области и Киеве: данные по регионам

В четырех регионах Украины за сутки выявлено более 100 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявили в Киеве, Тернопольской, Одесской и Харьковской областях. Об этом говорят данные на сайте Совета нацбезопасности и обороны.

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В Тернопольской области коронавирус 15 сентября диагностировали у 380 человек, в Киеве – у 356, в Одесской области – у 284, в Харьковской – у 272. Еще в четырех регионах – более 100 новых заболевших за сутки.

Меньше всего новых заболевших выявлено в ... областях.

Динамика эпидемии по регионам:

Тернопольская область – 10 004 заболевших (380 за сутки);

Киев – 18 070 (356);

Одесская – 10 277 (284);

Харьковская – 13 432 (272);

Львовская – 17 430 (187);

Ивано-Франковская – 11 677 (167);

Киевская – 7207 (128);

Днепропетровская – 3539 (109);

Черновицкая – 12 493 (99);

Винницкая – 4976 (89);

Запорожская – 2591 (88);

Сумская – 2640 (87);

Волынская – 6504 (76);

Черниговская – 2922 (76);

Хмельницкая – 4133 (75);

Житомирская – 4543 (73);

Закарпатская – 8829 (73);

Ровенская – 10707 (72);

Николаевская – 2171 (57);

Полтавская – 1307 (54);

Черкасская – 2739 (51);

Херсонская – 702 (41);

Луганская – 653 (33);

Донецкая – 2180 (26);

Кировоградская – 934 (5).

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

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Денис Юдин

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