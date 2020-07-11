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COVID-19. Больше всего заболевших за сутки в двух областях и Киеве: динамика

11.07.2020, 11:11
COVID-19. Больше всего заболевших за сутки в двух областях и Киеве: динамика - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

Ни одного нового больного COVID-19 не зафиксировали за сутки в Кировоградской области

Больше всего заболевших COVID-19 за минувшие сутки выявили в Львовской области (+119), Закарпатской (+108) областях, Киеве (+125). Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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По данным Совета нацбезопасности и обороны, ни одного нового пациента COVID-19 не зафиксировали за сутки в Кировоградской области.

Динамика коронавируса по областям:

  • Винницкая область - 2081 случай (21 за сутки);
  • Волынская область - 2987 (55);
  • Днепропетровская область - 1140 случаев (три);
  • Донецкая область - 758 случаев (семь);
  • Житомирская область – 1521(девять);
  • Закарпатская область - 3842 случая (108);
  • Запорожская область - 612 (два);
  • Ивано-Франковская область – 2971(56);
  • Кировоградская область - 670 (0);
  • Киев - 6115 (125);
  • Киевская область - 2986 (46);
  • Львовская область - 6882 (119);
  • Луганская область - 93 (три);
  • Николаевская область - 477 (десять);
  • Одесская область - 2141 (33);
  • Полтавская область - 331 (один);
  • Ровенская область - 4520 (66);
  • Сумская область - 337 (пять);
  • Тернопольская область – 2217(43);
  • Харьковская область - 2621 (44);
  • Херсонская область - 204 (один);
  • Хмельницкая область - 888 (семь);
  • Черновицкая область – 5117 (21);
  • Черкасская область - 738 (13);
  • Черниговская область - 594 (два).

В компании Синэво, которая проводила тестирования на антитела к коронавирусу, заявили, что сейчас в Украине фактически нет коллективного иммунитета к COVID-19.

  • 17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
  • 11 июля сообщалось, что за минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели человек 800 человек (сутками ранее - 819), 27 умерли (днем ранее - 18), выздоровел 861 пациент (сутками ранее - 1016).

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Арина Толина
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