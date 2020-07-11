COVID-19. Больше всего заболевших за сутки в двух областях и Киеве: динамика

Ни одного нового больного COVID-19 не зафиксировали за сутки в Кировоградской области

Больше всего заболевших COVID-19 за минувшие сутки выявили в Львовской области (+119), Закарпатской (+108) областях, Киеве (+125). Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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По данным Совета нацбезопасности и обороны, ни одного нового пациента COVID-19 не зафиксировали за сутки в Кировоградской области.

Динамика коронавируса по областям:

Винницкая область - 2081 случай (21 за сутки);

Волынская область - 2987 (55);

Днепропетровская область - 1140 случаев (три);

Донецкая область - 758 случаев (семь);

Житомирская область – 1521(девять);

Закарпатская область - 3842 случая (108);

Запорожская область - 612 (два);

Ивано-Франковская область – 2971(56);

Кировоградская область - 670 (0);

Киев - 6115 (125);

Киевская область - 2986 (46);

Львовская область - 6882 (119);

Луганская область - 93 (три);

Николаевская область - 477 (десять);

Одесская область - 2141 (33);

Полтавская область - 331 (один);

Ровенская область - 4520 (66);

Сумская область - 337 (пять);

Тернопольская область – 2217(43);

Харьковская область - 2621 (44);

Херсонская область - 204 (один);

Хмельницкая область - 888 (семь);

Черновицкая область – 5117 (21);

Черкасская область - 738 (13);

Черниговская область - 594 (два).

В компании Синэво, которая проводила тестирования на антитела к коронавирусу, заявили, что сейчас в Украине фактически нет коллективного иммунитета к COVID-19.

17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

11 июля сообщалось , что за минувшие сутки в Украине COVID -19 заболели человек 800 человек ( сутками ранее - 819 ), 27 умерли (днем ранее - 18), выздоровел 861 пациент (сутками ранее - 1016).

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Арина Толина

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