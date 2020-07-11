COVID-19. Больше всего заболевших за сутки в двух областях и Киеве: динамика
11.07.2020, 11:11
Иллюстративное фото: Роман Балук
Ни одного нового больного COVID-19 не зафиксировали за сутки в Кировоградской области
Больше всего заболевших COVID-19 за минувшие сутки выявили в Львовской области (+119), Закарпатской (+108) областях, Киеве (+125). Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
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По данным Совета нацбезопасности и обороны, ни одного нового пациента COVID-19 не зафиксировали за сутки в Кировоградской области.
Динамика коронавируса по областям:
- Винницкая область - 2081 случай (21 за сутки);
- Волынская область - 2987 (55);
- Днепропетровская область - 1140 случаев (три);
- Донецкая область - 758 случаев (семь);
- Житомирская область – 1521(девять);
- Закарпатская область - 3842 случая (108);
- Запорожская область - 612 (два);
- Ивано-Франковская область – 2971(56);
- Кировоградская область - 670 (0);
- Киев - 6115 (125);
- Киевская область - 2986 (46);
- Львовская область - 6882 (119);
- Луганская область - 93 (три);
- Николаевская область - 477 (десять);
- Одесская область - 2141 (33);
- Полтавская область - 331 (один);
- Ровенская область - 4520 (66);
- Сумская область - 337 (пять);
- Тернопольская область – 2217(43);
- Харьковская область - 2621 (44);
- Херсонская область - 204 (один);
- Хмельницкая область - 888 (семь);
- Черновицкая область – 5117 (21);
- Черкасская область - 738 (13);
- Черниговская область - 594 (два).
В компании Синэво, которая проводила тестирования на антитела к коронавирусу, заявили, что сейчас в Украине фактически нет коллективного иммунитета к COVID-19.
- 17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
- 11 июля сообщалось, что за минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели человек 800 человек (сутками ранее - 819), 27 умерли (днем ранее - 18), выздоровел 861 пациент (сутками ранее - 1016).
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