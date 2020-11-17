Коронавирус. Больше всего заболевших за сутки выявили в Киеве и четырех областях

Меньше всего инфицированных COVID-19 за сутки – в Кировоградской и Луганской областях

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Черкасской и Запорожской областях. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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В Киеве выявлено 1143 случая коронавируса, в Днепропетровской области – более 800, в Одесской, Черкасской и Запорожской областях – более 7000 новых заболевших.

Меньше всего заболевших COVID-19 за сутки в Кировоградской и Луганской областях.

Динамика заболевания по областям:

Киев – 52 642 заболевших (1143 за сутки);

Днепропетровская область – 22 877 (808);

Одесская – 34 176 (761);

Черкасская – 14 233 (755);

Запорожская – 20 025 (734);

Киевская – 25 787 (646);

Полтавская – 15 884 (622);

Житомирская – 23 447 (600);

Сумская – 18 903 (579);

Черниговская – 12 120 (563);

Ивано-Франковская – 28 972 (532);

Донецкая – 17 713 (512);

Львовская – 37 970 (504);

Хмельницкая – 23 547 (411);

Харьковская – 48 586 (407);

Ровенская – 25 596 (386);

Николаевская – 12 998 (365);

Волынская – 19 297 (361);

Черновицкая – 28 692 (356);

Закарпатская – 19 826 (267);

Херсонская – 7357 (231);

Тернопольская – 23 938 (181);

Винницкая – 14 103 (155);

Луганская – 5215 (46);

Кировоградская – 3753 (43).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вчера, 16 ноября, компания Moderna заявила, что эффективность ее экспериментальной вакцины – 94,5%, и для ее хранения достаточно обычного холодильника.

За сутки в Украине выявлено 11 968 заболевших коронавирусом.

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Денис Юдин

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