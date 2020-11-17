Коронавирус. Больше всего заболевших за сутки выявили в Киеве и четырех областях
Меньше всего инфицированных COVID-19 за сутки – в Кировоградской и Луганской областях
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Черкасской и Запорожской областях. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
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В Киеве выявлено 1143 случая коронавируса, в Днепропетровской области – более 800, в Одесской, Черкасской и Запорожской областях – более 7000 новых заболевших.
Меньше всего заболевших COVID-19 за сутки в Кировоградской и Луганской областях.
Динамика заболевания по областям:
Киев – 52 642 заболевших (1143 за сутки);
Днепропетровская область – 22 877 (808);
Одесская – 34 176 (761);
Черкасская – 14 233 (755);
Запорожская – 20 025 (734);
Киевская – 25 787 (646);
Полтавская – 15 884 (622);
Житомирская – 23 447 (600);
Сумская – 18 903 (579);
Черниговская – 12 120 (563);
Ивано-Франковская – 28 972 (532);
Донецкая – 17 713 (512);
Львовская – 37 970 (504);
Хмельницкая – 23 547 (411);
Харьковская – 48 586 (407);
Ровенская – 25 596 (386);
Николаевская – 12 998 (365);
Волынская – 19 297 (361);
Черновицкая – 28 692 (356);
Закарпатская – 19 826 (267);
Херсонская – 7357 (231);
Тернопольская – 23 938 (181);
Винницкая – 14 103 (155);
Луганская – 5215 (46);
Кировоградская – 3753 (43).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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